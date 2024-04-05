AEON信貸財務去年多賺5%　集團：高利率致信貸違約增加

集團指，期內淨利息收入升27%至近12.6億元；徵收費用及佣金下跌2%至約1.3億元；手續費及逾期收費升87%至近1.3億元。去年減值虧損及減值撥備3.74億元，按年急升約1.16倍。

集團表示，高利率環境，加上資本和房地產市場交易量明顯下降以及持續的地緣政治衝突，導致信貸違約增加及經濟指標疲弱。集團出售積累的已撇銷應收帳款，錄得收益1,210萬元。

集團指，正面對全球通脹壓力及物價持續上升的挑戰，導致融資成本上脹及違約風險上升。鑑於財年高利率環境或持續，將專注於營運效率和信用風險管理以擴大業務增長，減輕息差下降的影響，會致力加快銷售及應收款項增長趨勢，改進信用評估技術，保持穩定的資產質素。

AEON信貸財務：經濟將繼續低谷復蘇

此外，集團表示，持續的地緣政治衝突和經濟不穩定，將繼續對本港出口構成壓力，預期發達國家減息，出口壓力或在今年稍後穩定下來。來自內地及外地旅客增加，旅遊業等行業將明顯反彈，預計本港失業率保持穩定，經濟將繼續低谷復蘇。