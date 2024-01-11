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財經
2024-01-11 15:45:00

AFF｜亞洲金融論壇本月24日舉行　滙豐料美國最快6月減息

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AFF｜亞洲金融論壇本月24日舉行，滙豐料美國最快6月減息。(AFF官網)

AFF｜亞洲金融論壇本月24日舉行，滙豐料美國最快6月減息。(AFF官網)

第17屆亞洲金融論壇，將於1月24至25日於會展舉行，是香港今年首場金融盛事。論壇由政府及貿發局主辦，預計屆時將有3,000名領袖出席，涉及140間展商，規模與疫情前相若。而同場的滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，預計美國最快今年6月減息。

亞洲金融論壇以「多邊合作、同譜新篇」為題，邀請全球過百名財金及政商領袖出席，並設有逾40場不同形式討論環節，探討環球經濟及利率前景、內地機遇、金融科技等議題。展覽內涉140間展商，預計約200位投資者及約400個項目參與。

周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖）

貿發局：論壇料吸引逾3000人參與

貿發局副總裁劉會平指，論壇邀請包括卡塔爾、泰國、埃及、克羅地亞等財政部長，以及亞洲開發銀行、德國聯邦銀行、迪拜金融服務管理局、國際貨幣基金組織(IMF)的代表等出席。

劉會平預期，今屆論壇吸引逾3,000人參與，涉及70個經貿團，當中三分二為外地參與者，來自內地、中東、東盟、歐洲等，強調香港的吸引力沒有減退。他又指，今次亦反映自政府率團考察中東及東盟後，兩地區與本港互訪有所增加。

滙豐料美國最快6月減息

同場的滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，據滙豐環球研究預測，2024年底至明年初美國通脹率將降至2%，預計聯儲局最快今年6月起會減息，料今年至明年底合共減幅1.5厘，即明年底的聯邦基金利率目標區間降至3.75至4厘。

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林慧虹續指，美國減息後，香港減息情況仍不明朗，要觀察外圍因素，並指美國加息多次後香港才跟隨，反映美息與港元拆息關係中，有多項宏觀經濟因素。

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