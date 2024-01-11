AFF｜亞洲金融論壇本月24日舉行　滙豐料美國最快6月減息

第17屆亞洲金融論壇，將於1月24至25日於會展舉行，是香港今年首場金融盛事。論壇由政府及貿發局主辦，預計屆時將有3,000名領袖出席，涉及140間展商，規模與疫情前相若。而同場的滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，預計美國最快今年6月減息。

亞洲金融論壇以「多邊合作、同譜新篇」為題，邀請全球過百名財金及政商領袖出席，並設有逾40場不同形式討論環節，探討環球經濟及利率前景、內地機遇、金融科技等議題。展覽內涉140間展商，預計約200位投資者及約400個項目參與。