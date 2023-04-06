AGBA收購新加坡Sony Life Financial Advisers　冀擴展東南亞業務

於美國納斯達克上市的AGBA（匯邦）宣布，於2023年4月5日訂立一份買賣協議，收購新加坡Sony Life Financial Advisers Pte Ltd 。AGBA集團總裁吳榮輝表示，期望藉著是次收購，可以為AGBA帶來新的前景和商機，尤其是在東南亞地區。
冀擴展東南亞業務
AGBA指，是次收購不單標誌AGBA發展的重要里程碑，更能為AGBA的保險及金融科技業務帶來豐厚回報，以及在亞洲主要市場擴展業務。
AGBA為一家總部在香港的領先一站式金融超市，在中國大灣區提供最廣泛的金融和醫療保健服務，深受超過40萬名個人和企業客戶，通過不同的B2B和B2C分銷渠道，引入各種創新的金融及醫療產品和服務，為公司業務帶來增長。
東南亞對發展金融扮演關鍵角色
AGBA集團總裁吳榮輝表示，除大灣區外，東南亞地區在發展金融服務市場方面，亦扮演關鍵角色，「在東南亞地區中，新加坡基於其戰略地理位置，以及其在創新及金融的全球中心地位，發展潛力龐大，舉足輕重。AGBA將繼續利用科技，配合現有基礎設施、業務合作夥伴及龐大客戶群，優化客戶體驗。」
吳榮輝補充，AGBA會繼續物色新客戶和合作夥伴，進一步鞏固競爭優勢。
至於Sony Life Financial Advisers Pte Ltd董事總經理兼首席執行官Yoshiki Moriyama則表示，相信AGBA有能力、資源及決心，將SLFA推上新台階，指SLFA將與AGBA攜手合作，以獲得監管機構和其他批准，並確保有序和無縫過渡。