AH差價收窄一場空！全數H股都大折讓 A股平均貴五成！

港股在A股休市期間大反撲，一度將AH股的差價一度創逾4年最窄。恒生滬深港通AH股溢價指數本周一曾跌至128.49，意味A股整體較H股貴28.49%，為2020年中以來最低。不過今日A股復市反彈之際，恒指卻挫2,172點收場，AH股差價指數單日急升17.5%，至150.94，即A股整體較H股貴50.94%，為9月11日以來近一個月高。

目前148隻H股中，今日只有中遠海控(1919)1隻報升，另有兩隻無升跌，其餘145隻全數下挫，下跌比例98%。

折讓幅度介乎 10% 至 75%

更甚是，全數H股目前均錄大折讓，折讓幅度介乎10%至75%；A股較H股的溢價則介乎11%至逾3倍。最少折讓的H股為藥明康德(2359)及招商銀行(3968)，分別較A股折讓10%及10.4%。