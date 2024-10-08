AH差價收窄一場空！全數H股都大折讓 A股平均貴五成！

港股在A股休市期間大反撲，一度將AH股的差價一度創逾4年最窄。恒生滬深港通AH股溢價指數本周一曾跌至128.49，意味A股整體較H股貴28.49%，為2020年中以來最低。不過今日A股復市反彈之際，恒指卻挫2,172點收場，AH股差價指數單日急升17.5%，至150.94，即A股整體較H股貴50.94%，為9月11日以來近一個月高。
目前148隻H股中，今日只有中遠海控(1919)1隻報升，另有兩隻無升跌，其餘145隻全數下挫，下跌比例98%。
折讓幅度介乎10%至75%
更甚是，全數H股目前均錄大折讓，折讓幅度介乎10%至75%；A股較H股的溢價則介乎11%至逾3倍。最少折讓的H股為藥明康德(2359)及招商銀行(3968)，分別較A股折讓10%及10.4%。
折讓最大的有浙江世寶(1057)、京城機電(1887)、弘業期貨(3678)、南京熊貓電子(553)及中石化油服(1033)，全數折讓幅度高逾七成。而這批折讓最大的H股，今日跌幅亦最同樣驚人，浙江世寶挫20.8%；京城機電瀉22%；弘業期貨失30.1%；南京熊貓電子大跌23.5%；中石化油服大挫22%，反映平與貴似乎不是內地投資者買賣的理由。
小知識：點解A股貴過H股？
A股價格持續高於H股，主要由於內地資本帳未全面開放，人民幣不能自由兌換，加上A股不允許沽空及欠缺對沖工具，AH股難進行套戥，令兩地市場不能透過市場力量減低差價，造成同股不同價的現象。市場本來憧憬中港兩地市場互聯互通擴大後，兩地差價會因而收窄，惟情況卻一直不明顯。