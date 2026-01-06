AI六小虎受捧！智譜 稀宇 超購千倍計

本港新股市場在2026年繼續旺場，當中人工智能(AI)概念大受追捧！中國「AI六小虎」之一智譜(2513)昨截止公開發售，市場消息透露其錄得1,164倍超額認購，涉及2,556億元，有20.6萬人認購。同樣為六小虎之一的稀宇科技(MiniMax，100)亦將於今日截票，單計孖展已超購逾千倍，遠遠拋離同時段招股的其餘6企。

另外，外電引述消息指，稀宇科技計劃以上限165元定價；機構投資者的認購亦提早在昨日結束，同樣大幅超購，吸引主權財富基金和全球長線資金入飛。

精鋒醫療獲19.7萬人認購

另外，昨同日截飛的手術機器人公司精鋒醫療(2675)亦有資金捧場，市場消息透露，其錄得1,094倍超額認購，涉及1,324億元，有19.7萬人認購。

今年料150企業來港

市場普遍預料新股旺勢會在今年持續。羅兵咸永道料今年有約150企業在港上市，集資總額介乎3,200億至3,500億元，其中新經濟企業和零售、消費品及服務相關的行業板塊將會是市場焦點。羅兵咸永道資本市場服務主管合夥人黃金錢透露，目前已有超過300家企業遞表申請在香港交易所上市，其中不乏大型企業；以集資額計，香港今年有望續位列全球三甲。