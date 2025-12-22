AI六小虎 兩企擇港 稀宇智譜擬IPO

稀宇科技(右圖)及智譜AI(左圖)均獲阿里巴巴及騰訊入股。 (網上圖片)

內地大模型人工智能(AI)新興獨角獸「AI六小虎」中，有兩企擇港上市！港交所(388)資料顯示，「六小虎」之一、在全球超200個國家及地區擁有超過2億用戶的稀宇科技(MiniMax)通過上市聆訊；另外，「六小虎」之中最早成立的智譜華章科技亦已通過港交所聆訊，並傳與稀宇科技均計劃最快於下月來港上市。

稀宇科技在2021年由曾在商湯(020)負責通用人工智能技術(AGI)的閆俊杰成立，為集團董事會主席、首席執行官兼首席技術官。稀宇核心AI原生產品包括MiniMax、海螺AI、MiniMax語音、星野Talkie。