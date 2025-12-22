AI六小虎 兩企擇港 稀宇智譜擬IPO

內地大模型人工智能(AI)新興獨角獸「AI六小虎」中，有兩企擇港上市！港交所(388)資料顯示，「六小虎」之一、在全球超200個國家及地區擁有超過2億用戶的稀宇科技(MiniMax)通過上市聆訊；另外，「六小虎」之中最早成立的智譜華章科技亦已通過港交所聆訊，並傳與稀宇科技均計劃最快於下月來港上市。
稀宇科技在2021年由曾在商湯(020)負責通用人工智能技術(AGI)的閆俊杰成立，為集團董事會主席、首席執行官兼首席技術官。稀宇核心AI原生產品包括MiniMax、海螺AI、MiniMax語音、星野Talkie。
阿里騰訊入股
按初步招股文件，集團主要股東包括阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)、米哈遊、高瓴、IDG、紅杉中國、經緯等。至於大股東閆俊杰及執行董事兼首席運營官貟燁禕持有不同投票權的B股。
截至今年9月底止首3季，稀宇科技收入5,343.7萬美元(約4.17億港元)，按年升1.7倍；毛利1,247.6萬美元，大升23.5倍；虧損5.12億美元(約40億港元)，去年同期虧損3.04億美元。
稀宇科技收入來源包括AI原生產品及開放平台及其他基於AI的企業服務。集團指，今次集資主要用作開發大模型、開發AI原生產品及作營運資金。
或未來數周完成上市
另外，智譜華章科技同樣獲阿里巴巴及騰訊入股，今年中傳出棄內地赴港上市，市場消息指，其有機會在未來數周內完成首次公開募股(IPO)。文件顯示，智譜約70%集資所得將用於持續增強在通用AI大模型方面的研發能力。集團今年上半年虧損年23.6億元人民幣，收入1.91億元人民幣。
「六小虎」其餘4名成員為百川智能、月之暗面、階躍星辰、零一萬物，均在OpenAI旗下ChatGPT爆紅後成立，當中百川智能聚焦教育、醫療及金融；零一萬物主攻零售營銷。