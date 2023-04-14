AI大戰｜搜狗前CEO與百度副總裁隔空駁火　稱跟對方「不在同一個宇宙」

日前內地科網企業搜狗，宣布成立AI大模型公司「百川智能」，惟發布會上搜狗創辦人兼前行政總裁王小川則批評另一發展AI的公司百度（9888）的「文心一言」，隨後雙方更隔空駁火，甚至指跟對方「不在同一個宇宙」。

稱跟對方「不在同一個宇宙」

據內媒報道，王小川於發布會談到百度首席執行官李彥宏的觀點，指李彥宏曾說，百度「文心一言」與「OpenAI」差距約2個月左右，但此言遭王小川反諷，「怎麼可能只差兩個月？那一定是另一個宇宙。」

又指出內地要追上GPT-3.5可能是一年時間，但目前OpenAI已經達到GPT-4的級別，而且GPT-5也在訓練當中，因此如果用時間衡量的話，OpenAI比內地領先3年時間。

百度副總裁反擊王小川

王小川這番言論傳出後，便引來百度副總裁兼搜索平台負責人肖陽反擊。

肖陽接受內媒訪問時表示，「天上一天，人間一年」，指王小川脫離一線太久，確實跟百度不在一個宇宙，自然對內地AI技術的發展缺乏了解。他指，非常希望中國如果能夠跑出一家像OpenAI一樣的公司，然而又重提當年搜狗也立志取代百度搜索，指出結果「也是顯而易見的，所以很難評價」。