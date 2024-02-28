AI成增長新動力 百度去年經調整利潤飆39%

自去年第四季度起，百度股份回購3.18億美元，去年累計回購額6.69億美元。另外，愛奇藝上季收入77億元，增加2%；去年收入則為319億元，升10%。集團去年研發費用242億元，漲4%，主要由於支持生成式AI研發投入的服務器的折舊開支及服務器機架費增加。

集團指，AI成為百度的增長新動力。集團去年核心收入1,034.65億元，歸屬百度核心的淨利潤(non-GAAP)錄274億元，升38%；去年底止百度App月活用戶數達6.67億。截至今年1月2日，蘿蔔快跑總服務量超500萬單，上季服務單數多49%，至83.9萬單，在武漢地區全無人駕駛訂單比例達45%。

李彥宏：堅定投入生成式 AI 和基礎模型

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，去年在反覆運算文心大模型與文心一言、重構產品和服務、以及商業化方面取得重大進展。同時，百度核心業務保持韌性和健康發展。展望未來，將繼續堅定對生成式AI和基礎模型的投入，為創造新增長引擎奠定基礎。百度首席財務官羅戎指，過去一年持續專注提升運營效率，今年將繼續提並實現高品質增長。