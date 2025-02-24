AI技術推動港股生物醫藥升勢。

上周五，美國PMI數據疲弱，引發市場對經濟的擔憂，導致美股大幅下滑，道指尾段跌幅進一步曾擴大至800多點，納指亦跌超過2%，跌400多點。相反，港股靠著阿里巴巴財報造好，恒指升破去年10月以來的前頂，僅是周五一天便升近900點，相當誇張，東升西降的味道愈來愈強烈。或許感到受DeepSeek技術威脅，特朗普於周五簽署了備忘錄，指示美國外國投資委員會限制中方，包括香港和澳門投資美國的戰略領域，與及限制美企、大學機構投資和支援中方。

AI作為催化劑

港股大升，除了AI概念板塊成為大贏家外，生物醫藥板塊亦展現出強勁的走勢。原因無他，就是因為生物醫藥板塊也跟AI有關係。正如，之前的文章提過，很多不同行業也能從AI技術進步中受惠，所以AI作為催化劑去引爆一個全方位的大牛市是十分可能的。

關於生物醫藥如何受惠於AI，給你一個例子就能明白。數天前，Google推出了AI系統「co-scientist」，協助科學家提出新假說和研究計劃。而這個co-scientist立即就展現出強大的實力，僅用兩天就解決了英國帝國學院的研究團隊曾耗時十年研究有關超級細菌是如何進化和傳播的難題，甚至提出了四個額外的理論。可見，AI有機會大大加強生物醫藥企業的研發能力，為它們降本增效。根據信達證券推測，AI技術可將藥物研發成本降低40%、周期縮短60%。