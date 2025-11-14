AI投入見效驅動廣告增長 騰訊季績亮麗

人工智能(AI)推升企業盈利的市場憧憬，持續在「股王」騰訊控股(700)身上應驗！騰訊昨交出遠超預期的季績，上季經調整盈利按年升18%，至705.51億元(人民幣，下同)，大幅高於市場普遍預期約650億至690億元水平。三大分類業務中，上季騰訊在營銷服務收入增長最明顯，達21%，至362億元，集團歸功AI驅動廣告增長。 騰訊昨放榜前收報656港元，跌1港元或0.2%。集團上季收入升15%，至1,928.69億元，亦超出市場普遍預料的約1,870億至1,900億元水平；純利631.33億元，升19%。累計今年首9個月，騰訊經調整利潤1,949.32億元，升16%；收入5,573.95億元，升14%；純利1,665.82億元，多17%；每股基本盈利18.316元。

騰訊指，集團對AI的戰略投入，不僅為廣告精準定向及遊戲用戶參與度等業務領域帶來助益，也帶來了編程、遊戲及視頻製作等領域的效率提升。 主要行業廣告主投放齊增 對於營銷服務收入明顯增長，騰訊指主要由於廣告曝光量提升，當中受惠用戶參與度及廣告加載率提高，以及AI驅動的廣告定向所帶動的eCPM(有效的每千次展示費用)增長；又指上季所有主要行業的廣告主投放均增長。 國際遊戲收入大升43% 至於佔收入一半的增值服務，上季錄958.6億元收入，增長16%。當中本土市場遊戲收入428億元，多15%；國際市場錄208億元，升43%，主要得益於Supercell旗下遊戲的收入增長等；社交網絡收入同比增長5%至323億元。另外，金融科技及企業服務業務收入增長10%，至582億元。

資本開支或少於預期 騰訊上季資本開支129.83億元，按月少32%，今年首3季則為595.66億元，仍遠低市場預期的全年最少800億元，市場關注其在AI競爭的投入度。騰訊總裁劉熾平指，集團認為現時購買的GPU(圖形處理器)已經足夠內部使用，又在團隊、人才招募和混元基礎設施方面有大改善，並不認為集團處於落後狀態。