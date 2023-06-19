AI時代｜美圖推七大AI產品 股價爆升原因

新產品服務場景更從生活娛樂場景如拍攝、社交分享和修圖等，進化至生產力場景，涉及視覺創作、商業設計、商業攝影、視頻生產等多個專業領域。而七款新品包括：AI視覺創作工具「WHEE」；AI口播視頻工具「開拍」；桌面端AI 視頻編輯工具「WinkStudio」；主打AI商業設計的「美圖設計室2.0」；AI數字人生成工具「DreamAvatar」；美圖AI助手「RoboNeo」；美圖視覺大模型「MiracleVision(奇想智能)」。這七款產品發布後，美圖正式形成由底層、中間層和應用層構建的AI產品生態。

美圖公司(1357)及其附屬公司宣布，成功於廈門舉辦第二屆「美圖影像節」，今年以「AI時代影像生產力工具」為主題，並發布七款新產品。產品均以人工智能(AI)作為核心開發，旨在全面提升影像行業的生產力，建構及拓展美圖AI產品生態圈。受力拓AI消息帶動，美圖一度高見2.98元，漲26.8%，收市仍飆21.3%，報2.85元，成交約7.2億元，為十大升幅股份。

美圖創始人、董事長兼首席執行官吳欣鴻指，應用工具價值將在AI時代迎來大 爆發，本次影像節也標誌著其產品和服務將由生活場景，全面進入生產力場景。在AI與影像生產力工具的緊密結合下，優質內容的創作門檻將不斷降低，影像行業的生產效率也將不斷提升。美圖將不斷為用戶帶來更優質的產品與服務。

會員增至 719 萬人

另外，美圖公布最新會員數量及去年產品表現。截至本月18日，其全球VIP會員增至719萬人，較去年3月增長近60%。去年首屆美圖影像節上，美圖發布六款產品，其中視頻剪輯程式「Wink」月活躍用戶數已突破千萬，「美圖證件照」成為在線證件照行業冠軍。