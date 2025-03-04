AI概念股票｜鋼鐵板塊炒起是藍燈籠還是真回暖？

AI概念股其實於上星期一已開始轉弱，有一些資金則輪動至其他板塊。此外，美國總統特朗普上周四表示，將於3月4日對中國進口商品額外再徵收10%關稅，相信中央會推出一些措施應對。美股方面，三大指數繼續弱勢，幸好星期五出現了一個明顯的反彈。然而，特朗普和澤連斯基在白宮的會面吵翻了，美烏最後未簽署礦產協議，這或許成為一個重要的歷史轉折點，大家需要密切留意國際地緣形勢對市場的影響變化。 剛才提到，有一些資金從AI概念股獲利後輪動至其他板塊，鋼鐵板塊正是其中之一，在上周三突然發力，AH股皆升，A股鋼鐵指數大漲5.6%，鋼鐵板塊多隻股份如華菱鋼鐵（000932.SZ）、八一鋼鐵（600581.SH）、三鋼閩光（002110.SZ）、本鋼板材（000761.SZ）、中南股份（000717.SZ）、杭鋼股份（600126.SH）、凌鋼股份（600231.SH）等出現集體漲停。港股的鋼鐵板塊同樣強勁，鋼鐵指數一度漲超25%。中國東方集團（0581.HK）一度狂漲57%，重慶鋼鐵股份（1053.HK）一度大漲28%，馬鞍山鋼鐵股份（0323.HK）一度漲超16%，鞍鋼股份（0347.HK）一度大漲16%。

這一點有些讓人意外，畢竟鋼鐵行業自2021年地產行業周期性見頂以來低迷已久，產業持續下行，市場需求不振，多間企業業績承壓，再加上最近美國對進口鋼鐵加徵25%關稅，實在不是一個理想的環境。然而，為何資金會突然集體流向這個板塊？是真的有甚麼轉機抑或只是「藍燈籠」？ 藍燈籠之說的確有一定合理之處，但可以看到鋼鐵板塊確實也有一些轉機。 消息面上，2月8日，工信部發佈了《鋼鐵行業規範條件（2025年版）》，對鋼鐵企業實施「規範企業」和「引領型規範企業」兩級評價。而中國鋼鐵工業協會於2月25日亦於官微發佈文章稱，生態環境部將完善政策支持，拓展環保績效應用場景，形成有力有效的政策「組合拳」，扶優汰劣，讓環保投入高、績效好的企業享受實實在在的政策紅利。 鋼鐵行業政策將轉變 一聽到「組合拳」，就知道鋼鐵行業會有一系列的政策轉變，而對於《鋼鐵行業規範條件（2025年版）》，是次文件為綱領性文件，這讓我們可以期待後續將有更多具體配套政策出台。以目前來看，產品高質量發展將會是轉型趨勢。

從行業基本面來看，亦預期可能會好轉。據世界鋼鐵協會，2025年1月，中國鋼鐵產量爲8190萬噸，同比減少5.6%。截至2月21日，五大鋼材周消費量環比增長19.77%，庫存累速顯著收斂，社會庫存周增幅由前期的11.54%收窄至2.67%。與此同時，鐵礦石價格小幅回升，電弧爐產能利用率大幅反彈，成本端支撐與需求回暖共同推動鋼價短期企穩。相信伴隨更多「穩增長」政策的推進，鋼鐵需求總量有望在房地產築底企穩、基建投資穩中有增、製造業持續發展。 市場亦傳出鋼鐵行業去產能的說法。事實上，2024年8月工信部已暫停鋼鐵產能置換工作，供應端政策已經開始有所收緊。上一輪產能置換暫停的時間是在2020年1月，之後當年底即出台了粗鋼平控政策。 另外，隨着數據中心和機器人概念的崛起，一些鋼鐵股的價值也在重估。像是A股的杭鋼股份，因為市場把杭鋼股份與DeepSeek聯繫起來，令人對「AI+鋼鐵」的產業變革充滿了想象空間。雖然杭鋼多次澄清其公司與DeepSeek並無關聯，但之後市場又發現杭鋼股份與阿里雲合作建設雲數據中心的消息，原來早於2020年，雙方曾簽訂關於共建浙江雲計算數據中心項目合作框架協議。杭鋼股份與阿里合作的傳聞，恰好迎合了市場對鋼鐵企業向數字經濟轉型的期待，引爆了鋼鐵板塊。 既有政策支持，行業基本面亦預期好轉，又加入了AI、數據中心和機器人等概念，難怪鋼鐵板塊會突然受歡迎。如果綜合這些因素，由於產業正在進行高質量的轉型，汰弱淘強，提升產業集中化，因此，港股方面，建議可關注馬鞍山鋼鐵股份（0323.HK）。 行業基本面預期好轉 馬鞍山鋼鐵股份屬老牌的鋼鐵企業，19年併入央企中國寶武的「寶武系」，目前定位為集團「優特長材核心力量、板帶材重要力量」。馬鋼不但背景強勁，更與數據中心有所關聯。大數據龍頭寶信軟件的大股東就是中國寶武，而馬鋼股份1月7日在投資者關係平台上答覆稱，安徽寶信數據中心一期工程已建成並投入使用。安徽寶信為公司控股子公司馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司的參股公司，該公司持有安徽寶信18.19%的股權。 而且，馬鋼亦於投資者關係平台表示，公司密切關注人工智能領域的最新進展，並會正在了解幾個關鍵領域，包括：第一，通過AI技術實現生產過程的自動化和智能化，提高生產效率和產品質量；第二，在質量控制方面，利用AI進行實時質量監控和預測，減少缺陷率和廢品率；第三，在供應鏈優化方面，通過AI優化供應鏈管理，提高物流效率和降低成本；第四，利用AI技術，採用預測性維護技術，減少設備故障和停機時間；第五，利用AI優化能源消耗，實現綠色生產和可持續發展。可見馬鋼對於智能化轉型是相當正面的。 總括而言，鋼鐵板塊突然炒起並非毫無道理，而是確實有一些轉機。建議繼續關注未來有關鋼鐵行業的政策落地對供需的影響，以及數據中心和機器人擴張帶動的鋼材需求。同時，亦需留意美國關稅對鋼鐵行業的出口造成的影響。