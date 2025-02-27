AI神話不滅？Nvidia上季淨利潤按年增80%　毛利率降至73%　盤後跌逾1%

輝達預計，第一財季收入約430億美元，上下浮動2%，高於市場估計的417.8億美元，並預期毛利率續降至71%，低於市場預期的72.2%。

黃仁勳：Blackwell需求「驚人」

行政總裁黃仁勳在業績電話會議上表示，AI軟體將是一切數據中心的一部分，無論是短期、中期還是長期跡象都持續向好。他又說，Blackwell系列芯片的供應鏈問題已完全解決，市場對Blackwell的需求是「驚人的」(Amazing)，供應問題不曾妨礙到下一次訓練和後續產品的研發。此外，Blackwell Ultra計劃於2025年下半年發佈。

Nvidia 第四季度業績重點：