AI神話不滅？Nvidia上季淨利潤按年增80%　毛利率降至73%　盤後跌逾1%

美股AI晶片巨頭輝達(Nvidia，或譯英偉達)公布第四季度業績，按GAAP計算，期內營收393.31億美元，同比增長78%，淨利潤220.91億美元，按年增長80%，惟毛利率則跌至73%，經調整後的每股營利(EPS)為0.89美元，高於市場預測0.84美元。截止發稿，Nvidia股價在美股盤後跌逾1%，報約129美元。
料首季毛利率續降至71%
細分業務數據方面，輝達期內數據中心營收356億美元，按年增93%，勝預期。然而，遊戲業務營收25億美元，同比下降11%，不及預期；專業可視化營收5.11億美元，同比增長10%，勝預期；汽車和機器人業務營收5.7億美元，同比增長27%，勝預期。
輝達預計，第一財季收入約430億美元，上下浮動2%，高於市場估計的417.8億美元，並預期毛利率續降至71%，低於市場預期的72.2%。
黃仁勳：Blackwell需求「驚人」
行政總裁黃仁勳在業績電話會議上表示，AI軟體將是一切數據中心的一部分，無論是短期、中期還是長期跡象都持續向好。他又說，Blackwell系列芯片的供應鏈問題已完全解決，市場對Blackwell的需求是「驚人的」(Amazing)，供應問題不曾妨礙到下一次訓練和後續產品的研發。此外，Blackwell Ultra計劃於2025年下半年發佈。
Nvidia第四季度業績重點：
- 營收393.31億美元，按年增長78%，勝預期
- 淨利潤220.91億美元，按年增長80%，勝預期
- 毛利率73%，按年跌3%
- 調整後每股營利，0.89美元，勝預期
- 數據中心收入355.8億元，勝預期
- 遊戲業務收入25.44億美元，低於預期
- 專業可視化收入5.11億美元，勝預期
- 汽車領域收入5.7億美元，勝預期