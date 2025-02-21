AI連續6季倍數增長 阿里季績驚喜 美股曾漲12%

股價近日飛天的阿里巴巴(9988)昨交出超預期季績，更指人工智能(AI)相關產品收入連續6個季度以倍收增長，令本已炒至燙手的股價進一步升溫，阿里美股昨早段一度飆升至折算港股每股報135元，較昨收市價120.9元高近12%，中概股更一齊亢奮，外圍齊大升。

至於市場關心的雲智能集團，上季收入317.42億元，升13%；阿里指，上季雲智能不計及阿里併表業務的收入，整體收入實現雙位數增長11%，主要由公共雲業務收入的雙位數增長帶動，包括AI產品採用量提升。值得注意的是，AI相關產品收入連續6個季度實現3位數的同比增長。

阿里各大業務收入幾乎全線升，淘天集團客戶管理收入升9%，至1,007.9億元；阿里國際數字商業(AIDC)收入升32%，至377.56億元；本地生活集團收入升12%，至169.88億元；大文娛集團收入54.38億元，升8%；不過菜鳥收入282.41億元，跌1%。

未來3年研發投入 超越10年總和

阿里巴巴首席執行官吳泳銘表示，由AI推動的雲智能集團收入增速還會持續提升，集團將繼續執行聚焦電商和雲計算的戰略，持續投入以推動長期增長。他又透露，集團將大幅提升AI基礎模型的研發投入，未來3年在雲及AI的基礎設施投入將超越過去10年的總和；同時，又預計在下一個季度AIDC將會錄得單季盈利。

除阿里外，昨中概股在美股開市齊齊衝高，截至本港時間昨晚10時31分，阿里升10.5%；同日放榜的嗶哩嗶哩(9626)美股盤前亦飆17%，萬國數據(9698)更急升16%。