AI飛速發展人類將無工做？

上週，幫一名內地的項目錄製一段視頻，分享一下做項目投資的一些想法。

為了錄製這個「背書」視頻，項目方提供了幾條問題，包括講一下投資理念、那類型公司具有潛力等等。於是筆者依項目方建議開始在鏡頭面前自話自說，說著說著，不禁開始擔心人類會否好快失業。

何出此言?因為筆者近期接觸的各種AI技術，無論在搜尋、解題方面都表現優越，加上「寫作」、「繪圖」、生成影像等方面效果都越來越理想，事實上，筆者的投資內容網站(www.moneyleadersclub.com)，其圖片也由大部分利用AI生成，再略加文字即可（圖），既解決了版權問題，也大大減少了找設計師造圖的時間。而假設人工智能手機推出，長遠更會令手機上減少大量的APP，因為人工智能平台本身就可以完成大量APP的工作，蘋果據說在這方面起步較遲，這也是市場擔心蘋果手機會被取代的原因。