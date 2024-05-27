AI飛速發展人類將無工做？

上週，幫一名內地的項目錄製一段視頻，分享一下做項目投資的一些想法。
為了錄製這個「背書」視頻，項目方提供了幾條問題，包括講一下投資理念、那類型公司具有潛力等等。於是筆者依項目方建議開始在鏡頭面前自話自說，說著說著，不禁開始擔心人類會否好快失業。
何出此言?因為筆者近期接觸的各種AI技術，無論在搜尋、解題方面都表現優越，加上「寫作」、「繪圖」、生成影像等方面效果都越來越理想，事實上，筆者的投資內容網站(www.moneyleadersclub.com)，其圖片也由大部分利用AI生成，再略加文字即可（圖），既解決了版權問題，也大大減少了找設計師造圖的時間。而假設人工智能手機推出，長遠更會令手機上減少大量的APP，因為人工智能平台本身就可以完成大量APP的工作，蘋果據說在這方面起步較遲，這也是市場擔心蘋果手機會被取代的原因。
英偉達的CEO黃仁勛認為，全世界正在經歷一場全新的工業變革，這場變革由人工智能所引領，令全球生產力出現翻天覆地的變化。而微軟創辧人比爾蓋茨認為將來各國政府可能要開徵「機器人稅」，即預示人類可能大規模被AI及機器人取代，以至要向生產、使用AI及機器人的企業微收稅項來反向補貼人民。
資深財經公關、鍾意寫作的小散戶
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（本文同時於《金星匯》周刊及網站、AM730免費報章以及《成報》財經版刊出。）
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