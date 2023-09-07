AI｜百度騰訊螞蟻小米等巨企加入AI混戰　港股科技股弱勢難改

內地多間科網巨企，近期均宣布發展人工智能AI。綜合內媒報道，阿里巴巴旗下螞蟻集團本周五（9月8日）將發布自研大模型的最新進展；小米亦宣布，將引入AI大模型技術的語音助手「小愛同學」，目前正開放邀請內測。此前百度及騰訊亦已公布旗下AI詳情，惟科技股股價未見大大起色。
港股科技股仍弱勢難改
儘管近期多間巨企公布推出人工智能AI，但仍無阻股價下跌。周四（7日）龍頭科技股「ATM」捱沽，騰訊（700）全日跌1.8%；美團（3690）跌2.5%；阿里巴巴（9988）跌1.5%。至於京東（9618）全日跌3%；百度（9888）全日跌1.9%；商湯（020）更跌5%；只有小米（1810）全日升1.1%。
百度「文心一言」上月全面開放
百度上月已宣布，旗下人工智能（AI）產品「文心一言」正式向社會全面開放。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，隨著文心一言向數以億計互聯網用戶大規模開放服務，將能夠獲得大量真實世界中的人工反饋，進一步改進基礎模型，並以更快速度迭代文心一言，創造更好的用戶體驗。
小米語音助手「小愛同學」開放邀請內測
小米周四（7日）宣布，將引入AI大模型技術的語音助手「小愛同學」，同時開放邀請內測。小米社交媒體發文稱，小愛同學大模型擁有強悍的理解能力和豐富的知識儲備，可以寫周報、做旅遊攻略、制定健身計劃，甚至寫代碼。內媒報道引述首批邀請內測的用戶指，「小愛」大模型在翻譯、規劃、寫代碼等場景表現良好。
騰訊旗下微信推小程序「混元助手」供商戶試用
騰訊 （00700） 通用大模型「混元」正式向產業亮相，並且在微信上線小程序「混元助手」內測版，供用戶申請試用，但目前主要向企業客戶開放。騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生指出，混元大模型參數規模超越千億級，預訓練語料超2萬億tokens，已經在騰訊雲、騰訊廣告、微信搜一搜等多個騰訊內部業務和產品經過測試。
螞蟻集團周五發布自研大模型進展
阿里巴巴旗下的螞蟻集團亦宣布，周五（8日）將發布自研大模型進展。螞蟻集團董事長兼首席執行官井賢棟稱這一波大模型帶來的衝擊會重構很多商業，「就相當於我們扔了一個石子到池塘里面去」，第一波的漣漪看到的可能是直接替代了比如客戶運營、市場營銷和銷售，其後慢慢擴散開去，影響是極其深遠的。此外，螞蟻將科技作為最核心的競爭力、最重要的生產力、發展的根本驅動力。
商湯旗下「商量SenseChat」開放
商湯旗下「商量SenseChat」向廣大用戶開放服務，目前「商量SenseChat」在金融、醫療、汽車、地產、能源、傳媒、工業製造等眾多垂直行業與超過500家客戶建立深度合作，通過提供多種靈活的API接口和服務，為客戶提供大模型的各項AI技術和服務，低門檻、低成本、高效率實現各類生成式AI應用。