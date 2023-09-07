AI｜百度騰訊螞蟻小米等巨企加入AI混戰　港股科技股弱勢難改

內地多間科網巨企，近期均宣布發展人工智能AI。綜合內媒報道，阿里巴巴旗下螞蟻集團本周五（9月8日）將發布自研大模型的最新進展；小米亦宣布，將引入AI大模型技術的語音助手「小愛同學」，目前正開放邀請內測。此前百度及騰訊亦已公布旗下AI詳情，惟科技股股價未見大大起色。 港股科技股仍弱勢難改 儘管近期多間巨企公布推出人工智能AI，但仍無阻股價下跌。周四（7日）龍頭科技股「ATM」捱沽，騰訊（700）全日跌1.8%；美團（3690）跌2.5%；阿里巴巴（9988）跌1.5%。至於京東（9618）全日跌3%；百度（9888）全日跌1.9%；商湯（020）更跌5%；只有小米（1810）全日升1.1%。

百度「文心一言」上月全面開放 百度上月已宣布，旗下人工智能（AI）產品「文心一言」正式向社會全面開放。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，隨著文心一言向數以億計互聯網用戶大規模開放服務，將能夠獲得大量真實世界中的人工反饋，進一步改進基礎模型，並以更快速度迭代文心一言，創造更好的用戶體驗。 小米語音助手「小愛同學」開放邀請內測 小米周四（7日）宣布，將引入AI大模型技術的語音助手「小愛同學」，同時開放邀請內測。小米社交媒體發文稱，小愛同學大模型擁有強悍的理解能力和豐富的知識儲備，可以寫周報、做旅遊攻略、制定健身計劃，甚至寫代碼。內媒報道引述首批邀請內測的用戶指，「小愛」大模型在翻譯、規劃、寫代碼等場景表現良好。