AlipayHK接入近500繳費商戶，再推最高1175元扣稅優惠。

AlipayHK覆蓋全港繳費服務，為市民「點指」間一鍵解決生活繳費瑣事，同時積極推動香港公共服務數碼轉型。截至目前為止，AlipayHK繳費服務商戶已接近500個，成為全港繳費服務最齊全的電子錢包。為更鼓勵市民使用電子繳費服務，本月AlipayHK更推出高達港幣1,175元扣稅優惠，減輕市民的稅務負擔。

最常用 AlipayHK 繳付電話費

AlipayHK已整合近500個生活繳費服務商戶，服務範圍涵蓋水電煤、電話費、稅務、違例泊車罰款、償還學資處學生貸款等。用戶透過AlipayHK首頁左下方「掃描」功能，掃描政府或機構賬單上的轉數快二維碼即時繳費，或於AlipayHK 內頂部搜索 「繳費專區」輸入賬單編號等即可完成支付。