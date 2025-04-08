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財經
2025-04-08 15:19:07

AlipayHK接入近500繳費商戶　再推最高1175元扣稅優惠

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AlipayHK接入近500繳費商戶，再推最高1175元扣稅優惠。

AlipayHK接入近500繳費商戶，再推最高1175元扣稅優惠。

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AlipayHK覆蓋全港繳費服務，為市民「點指」間一鍵解決生活繳費瑣事，同時積極推動香港公共服務數碼轉型。截至目前為止，AlipayHK繳費服務商戶已接近500個，成為全港繳費服務最齊全的電子錢包。為更鼓勵市民使用電子繳費服務，本月AlipayHK更推出高達港幣1,175元扣稅優惠，減輕市民的稅務負擔。

最常用AlipayHK繳付電話費

AlipayHK已整合近500個生活繳費服務商戶，服務範圍涵蓋水電煤、電話費、稅務、違例泊車罰款、償還學資處學生貸款等。用戶透過AlipayHK首頁左下方「掃描」功能，掃描政府或機構賬單上的轉數快二維碼即時繳費，或於AlipayHK 內頂部搜索 「繳費專區」輸入賬單編號等即可完成支付。

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數據顯示，市民最常用AlipayHK繳付電話費，其後是電費、煤氣費、稅務和差餉。AlipayHK繳費更可賺取A. Point積分，A. Point當現金或換券使用，繳費如交稅亦提供分期服務甚至低至零手續費。同時，AlipayHK更設有信用卡還款服務，用戶只需一次輸入信用卡號完成綁定即可清還卡數。

AlipayHK接入近500繳費商戶，再推最高1175元扣稅優惠。

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設提醒功能無憂逾期繳費

AlipayHK最近更新增賬單提醒和自動繳費便利功能，每月自動接收賬單費用提醒；如用戶開通自動繳費服務，AlipayHK亦會自動協助繳費，避免用戶逾期繳費問題。現時首次使用還款服務可獲港幣10元繳費禮券，而初次使用信用卡還卡數首港幣2,000元可享零手續費優惠。

繳稅使用量飆升九成  4月推重磅優惠

23/24年度一期稅務透過AlipayHK繳交稅款筆數按年激增90%，其中逾4成用戶選擇用信用卡或分期服務款項，顯示市民善用電子支付工具優化現金流。

第二期稅款即將到期，AlipayHK即日起至430日推出限時優惠，每日搶扣稅券，中午12時進入繳稅專區，即有機會獲取最高港幣1,175元扣稅優惠。另外，更可參加Ant Bank退稅抽獎，參與指定任務可享最多7次抽獎機會，頭獎可獲5,000元現金退稅或港幣5,000元旅遊禮券。於AlipayHK首頁上方搜尋欄輸入「交稅」，即可進入專區查閱優惠詳情。

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