AlipayHK新增「高德打車」call車　北上購物店內掃碼即可單｜電子支付

復活節假期臨近，不少港人興致勃勃準備北上度假。AlipayHK宣布，即日起「高德打車」小程式正式加入AlipayHK，計及早前接入的其他內地call車服務，AlipayHK全面覆蓋內地所有網約車服務。與此同時，跨境服務更全面升級，港人北上於人氣餐廳、茶飲店點餐，即可掃瞄門店內張貼點餐二維碼落單並完成支付。

AlipayHK表示，用戶只需於AlipayHK首頁上方搜尋「高德」或進入「交通」頁面並點擊「高德打車」標示，即可進入小程式，完成開通後輸入出發地及目的地，即可一鍵call車。

除了出行更加便利，現時港人北上前往合作人氣餐廳和茶飲店點餐，亦同樣方便。用戶可以透過門店掃碼落單，或於AlipayHK首頁上方搜尋相應品牌進入相應小程式，揀選心水餐品支付落單，節省排隊落單和付款找續時間。人氣茶飲店包括喜茶、奈雪的茶和瑞幸咖啡等熱門品牌。

AlipayHK假期推連串優惠

假期除了北上消費體驗更加暢順，AlipayHK更推出連串優惠。自3月28日至4月7日，於AlipayHK主頁搜索欄搜索「內地」進入內地優惠專頁，或於內地合作商戶掃描相關宣傳二維碼，即可獲「筆筆減」活動名額，領取後7日內在內地消費可享最多10筆交易隨機金額減免，最高可減人民幣288元。