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財經
2024-01-22 16:45:00

AlipayHK綁定恒生信用卡　消費即時扣減+FUN Dollars｜電子支付

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恒生銀行與 AlipayHK 攜手合作，為恒生信用卡客戶和 AlipayHK 用戶帶來嶄新的 支付體驗。客戶在 AlipayHK 綁定恒生信用卡後，便可在本地消費時即時扣減 +FUN Dollars。

恒生銀行宣布，將與AlipayHK合作，為恒生信用卡客戶和AlipayHK用戶帶來嶄新支付體驗。客戶在AlipayHK 綁定恒生信用卡後，便可在本地消費時，即時扣減+FUN Dollars。恒生亦為香港首家銀行透過AlipayHK提供信用卡積分抵扣服務。

AlipayHK指定推廣頁面領麥當勞禮券

恒生銀行指，恒生信用卡客戶透過AlipayHK消費更可同時賺取+FUN Dollars及A. Point。由即日起至2月21日，恒生信用卡客戶於AlipayHK授權支付時即時扣減+FUN Dollars，可每日前往AlipayHK指定推廣頁面領取一張麥當勞港幣5元禮券，在香港麥當勞餐廳或麥當勞App使用AlipayHK消費滿港幣20元 或以上即可使用。

在推廣期間，客戶即可賺取雙倍A. Point。客戶可透過AlipayHK內的搜尋功能，輸入關鍵字「恒生」以了解此全港獨有支付體驗的詳 情。

AlipayHK使用恒生+FUN Dollars方法：

恒生為香港首家銀行與AlipayHK合作

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「恒生作為香港首家銀行與 AlipayHK 合作，將銀行服務融入日常生活圈，為信用卡客戶帶來獨有的支付體驗。這次合作讓恒生信用卡客戶於日常交易消費中，可簡單和輕鬆地使用信用卡 積分。這是我們信用卡獎賞計劃的一項重大突破，體現了恒生『未來銀行』的服務理念，致力為客戶提供更加精益求精的無縫銀行服務體驗。」

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示：「非常高興攜手恒生銀行，為錢包用戶和信用卡用戶打造全新的消費積分體驗。此次合作，恒生銀行+FUN Dollars 透過AlipayHK龐大的商戶網絡，用戶即可在超過 15 萬本港商戶上消費抵扣積 分。相信恒生銀行成為首間在AlipayHK消費時可使用信用卡積分的銀行僅是一個開始，未來，我們將持續提升產品服務能力，亦期待進一步在市場探索合作機會，更好地滿足用戶的數碼生活和金融服務需求。」

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