AlipayHK綁定恒生信用卡　消費即時扣減+FUN Dollars｜電子支付

恒生銀行與 AlipayHK 攜手合作，為恒生信用卡客戶和 AlipayHK 用戶帶來嶄新的 支付體驗。客戶在 AlipayHK 綁定恒生信用卡後，便可在本地消費時即時扣減 +FUN Dollars。

恒生銀行宣布，將與AlipayHK合作，為恒生信用卡客戶和AlipayHK用戶帶來嶄新支付體驗。客戶在AlipayHK 綁定恒生信用卡後，便可在本地消費時，即時扣減+FUN Dollars。恒生亦為香港首家銀行透過AlipayHK提供信用卡積分抵扣服務。

AlipayHK指定推廣頁面領麥當勞禮券 恒生銀行指，恒生信用卡客戶透過AlipayHK消費更可同時賺取+FUN Dollars及A. Point。由即日起至2月21日，恒生信用卡客戶於AlipayHK授權支付時即時扣減+FUN Dollars，可每日前往AlipayHK指定推廣頁面領取一張麥當勞港幣5元禮券，在香港麥當勞餐廳或麥當勞App使用AlipayHK消費滿港幣20元 或以上即可使用。 在推廣期間，客戶即可賺取雙倍A. Point。客戶可透過AlipayHK內的搜尋功能，輸入關鍵字「恒生」以了解此全港獨有支付體驗的詳 情。 AlipayHK使用恒生+FUN Dollars方法：