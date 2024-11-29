AlipayHK進入Ant Bank小程式可啟動基金投資服務 最低1港元即可認購

螞蟻銀行(香港)AntBank聯同AlipayHK宣布，Ant Bank首次推出投資服務，拓展AlipayHK金融服務生態圈。即日起可透過AlipayHK進入「螞蟻銀行」小程式挑選基金投資產品，最快1分鐘開立投資戶口，1港元元可入場，交易費用全豁免，涵蓋多種不同基金投資目標和熱門投資領域，為客戶提供全方位理財體驗。Ant Bank亦同時宣布，已獲得由香港證券及期貨事務監察委員會頒發的第1類(證券交易)牌照及香港保險業監管局頒發保險代理機構牌照，進一步擴展現有金融產品和服務範疇，為客戶提供更豐富的普惠金融服務。

Ant Bank 推基金服務 1港 元低門檻入場

Ant Bank全新的投資服務，客戶可經AlipayHK的「理財」專區進入Ant Bank小程式進行認購。首階段提供多種類型的基金產品供客戶選擇，涵蓋貨幣市場基金、債券基金和股票型基金等，不僅覆蓋ESG、科技以及高派息等熱門領域，客戶還可根據風險及個人偏好選擇從進取到穩健等不同種類的基金，確保每位投資者都能找到符合自身需求的理想選擇。

所有基金產品均透過與安聯投資Allianz Global Investors、摩根資產管理JP Morgan Asset Management、華夏基金(香港)及廣發國際GF International等基金公司合作精挑細選，Ant Bank指其基金產品質量優異且表現穩定，為客戶帶來更安心的投資保障。

另外從開戶到交易只需簡單幾步，最快1分鐘即可開立投資戶口，大大節省時間成本。所有基金交易更低至1港元即可認購，整個開戶和基金認購及贖回除了可以通過螞蟻銀行App操作，亦可在AlipayHK理財專區進入「螞蟻銀行」小程式進行。