AlipayHK 5大新春優惠巡禮　本地消費優惠高達港幣888元

AlipayHK5大新春優惠巡禮 本地消費優惠高達港幣888元

農曆新年將至，AlipayHK為用戶帶來5大新年禮遇，無論辦年貨、留港消費或北上玩樂，都能透過AlipayHK輕鬆掃碼「四圍Pay」享受多重優惠，同時更可享本地、北上甚至乘車優惠。AlipayHK更宣佈新增支持京東港澳購物付款功能，港人網購年貨的選擇更加豐富，同時更可享高達10倍的A.Point回贈。 新增京東港澳付款享更多禮遇 AlipayHK推出年貨節活動，由即日起至2月3日，每日10點可於A.Point專區兌換限量好貨。通過搜索或在AlipayHK主頁進入「A.Point」專區，即可發現更多驚喜。參與AlipayHK全民消費立減活動商戶線下門店掃描宣傳二維碼，即可領取報名券，及後單一淨消費滿指定金額或以上，即有機會參與立減活動，最高可獲滿港幣3000元減港幣888元優惠。名額有限，先到先得，推廣期内每月可參與活動1次。

京東港澳近日亦已正式接入AlipayHK。即日起至2月15日，首次在京東港澳購物時使用AlipayHK支付的用戶，將獲得10倍的A.Point回贈，隨後每筆交易也能賺取2倍的A.Point。積分可當現金使用或兌換高達港幣105元京東禮券。 全城鬥快數利是 狂搶過百萬 A .Point AlipayHK今年推出「全城鬥快數利是」小遊戲，派出總計超過百萬A.Point，最高可贏等值港幣880元A.Point大利是。由1月25日至2月3日，每日前往活動頁面使用20A.Point即可參與遊戲，並獲得精選禮券獎賞。每日於小遊戲派得最快，數最多利是的頭10名用戶可獲得88,000A.Point獎賞，活動期間數最多利是的3名用戶更可獲得880,000A.Point獎賞。於AlipayHK首頁搜索「派利是」，即可參與遊戲。

Alipay HK5大新春優惠巡禮本地消費優惠高達港幣888元(資料圖片)

「出行優惠 Pass 」及 北上消費禮券包 由1月25日至2月28日，AlipayHK交通「易乘碼」合資格新用戶，均可免費領取價值港幣126元的「出行優惠Pass」。AlipayHK今年1月被納入政府公共交通補貼計劃，合資格用戶可以根據計劃享有補貼之餘，坐車亦同時賺A.Point當錢使用。北上用戶也可以於首頁右下角交通頁面輕鬆切換乘車碼於深圳、廣州、佛山、中山、上海、東莞及澳門搭乘公共交通工具，而本地和北上的交通服務還包括Call車、高鐵及直通巴士，方便於本地及各熱門內地城市出遊，可隨時隨地用Uber、高德或滴滴Call車。用AlipayHK搭車想賺得最多A.Point，還可以綁定渣打A.Point信用卡賺20倍A.Point。

開通 Ant Bank 戶口享豐盛獎賞 螞蟻銀行為AlipayHK用戶送上一系列蛇年獎賞。從1月21日至2月27日，AlipayHK用戶首次授權開通AntBank餘額+，可獲高達港幣100元現金獎賞，並享受高達3.2%的活期年利率，每月最高可賺港幣708元。另外，透過AlipayHK應用城式進入AntBank小程式成功開立AntBank投資賬戶，可獲最高港幣1288元現金獎。 財神車全城大派利是 AlipayHK財神車於1月25日及27日分別於尖沙咀海防道及旺角西洋菜南街現身，除了有奶龍及AliSa外，同時亦特別邀請財神爺尹光及人氣型男組合OneUp一同勁派利是。於尖沙咀K11MUSEA-SunkenPlaza亦同時推出「Alipay+支付一條龍」主題展，活動期間使用AlipayHK消費滿指定金額可參與有獎互動活動，和奶龍一起體驗支付一條龍的便利。現場亦設有濃縮香港地標打卡位，奶龍更會定時現身，帶來更多限時消費優惠、奶龍周邊商品、聯名利是封等驚喜。