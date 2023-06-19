am專題｜恒生推7天定存賺6.9厘息 日圓見5.5算 吼位入市

自疫後旅遊復常，港人日本旅行入境人數顯著飆升，在當地使費更高踞全球第二位，加上日圓持續回軟，相信亦大增港人在日消費意欲「想買就買」。另外，近日有銀行推出短期日圓定期存款優惠，7日年利率最高有6.9厘，遊日人士起程前不妨考慮快速賺取短期利息「賺點甜頭」，究竟能否贏盡匯息，專家為你拆解。

去日本前，當然要了解日圓後市走勢，恒生銀行(011)環球資本市場經濟研究部主管、首席經濟師薛俊昇指，由於市場普遍預期美國聯儲局年底前仍會加息1至2次，而現時美息介乎5厘至5.25厘，意味有機會進一步上調，相反，日本央行維持負0.1厘及寬鬆貨幣政策不變，原市場認為新央行行長植田和男上場後政策或會轉變，惟以其口吻暫會保持現有政策，因而美日息差持續拉闊，令日圓疲弱。

薛俊昇料日圓難重返150關

薛俊昇預期，日圓兌一美元匯將於140至141徘徊(即每百日圓兌港元介乎約5.59至5.55)，即使失守有關水平，日本財務省官員亦會出口術干預，他相信圓匯難以重回去年10月見145，甚至150的30年低位，即每百日圓兌約5.22港元。所以他建議可於140至141水平「暢YEN」，遊日人士或投資者入市便要吼準時機了。根據資料顯示，日圓兌一美元上周五報141.85，今年以來暫累瀉約8.1%，每百日圓兌港元上周五曾報5.51算，今年暫累減約7.4%。

港人遊日人均消費逾25萬日圓

另外，暑期將至，亦相信不少港人或一家大細準備「回鄉」旅遊，據悉有銀行近日推出高息、日圓短期定期存款優惠。其中恒生日圓7天定存、年利率高達6.9厘，為全城最高。據資料顯示今年首季港人遊日人均消費逾25.3萬日圓(約1.39萬港元)，假設以4人家庭可考慮開立約100萬日圓(約5.56萬港元)定期，7日後可賺息約1,336日圓(約73.7港元)。但需留意恒生是次給予6.9厘高息，適合優越私人理財或優越理財帳戶，而優進理財或綜合戶口，7天定存，年息則有6厘，同時需留意有關優惠設有限制，例如優惠期間至今年9月底、於指定交易時段、單一兌換交易金額設有上限等。