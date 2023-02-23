am財經學堂｜從領展世紀抽水 認識何謂供股

領展房產基金(823)上市18年以來突於本月10日宣布歷史性首次供股，震憾整個市場，而其供股除淨日為2月24日，意味今日(2月23)收市後仍持有至少5股的投資者，便可擁有供股權。由於領展有一定大比例的股東為小散戶，何謂供股、手持供股權有何權利、供股與不供股又如何操作等，部分人或仍一知半解，今日《am財經學堂》就為大家講解一次。 何謂供股？ 首先小散戶要搞清楚，供股與「月供股票」是完全兩件事，供股是上市公司籌集資金、俗稱「抽水」的其中一種方法，形式是上市公司發行新股，並設定「供股比例」及「供股價」兩大認購條款，從而吸納股東或市場上的資金。每名合資格股東會按照其持股數量，按比例獲得相應「供股權」，其後按照「供股比例」及「供股價」進行供股。 以領展今次供股為例：供股比例是「五供一」，供股價44.2元，發行約4.2564億股基金單位，集資額約188億元。這一大堆數字背後的意思是，散戶每持有5股領展，便可以44.2元認購1股新基金單位，而全數發行基金單位均獲認購後，領展便可獲得約188億元資金。要留意的是，除非散戶手持股數為500的倍數，否則供股後會出現碎股，碎股不能透過港交所(388)自動對盤成交，且成交價一般會較市價有折讓。以領展每手100個基金單位計，五供一後僅可認購20個基金單位，不足一手；手持500個基金單位則可認購100基金單位，剛好足夠一手。

何以供股會推冧股價？ 一般來說，供股不受投資者歡迎，因而成為股價大冧推手，主要有兩大原因。 第一，攤薄效應。上市公司發行新股的操作會攤薄股東權益，以領展為例，新發行4.2564億股基金單位後若全數獲認購，已發行基金單位會由約21.28億個，增加至約25.54億個。假設集團2022年3月底止年度純利68.94億元在2023年度維持，則每基金單位盈利會由約3.2元，縮至約2.7元；又假設可分派收入64.19億元亦維持，則每基金單位分派會由約3元，削至約2.5元，意味不供股的股東未來的股息收入會相應減少。 第二，套現壓力。供股與配股不同，是牽涉所有股東的操作，散戶倘不想自己的股權被攤薄，就會陷入「焗供」的困局，部分不想供股、沒有多餘資金供股的股民，或會選擇沽貨離場。而為吸引股東供股，供股價通常較市價有大折讓，當投資者低價獲得新股後，就有沽貨獲利的誘因，亦是令股價添壓的原因。

am財經學堂｜從領展世紀抽水 認識何謂供股

如何處理供股權？ 在獲得供股權後，散戶最少有3個選擇。 第一，出售供股權。當投資者在供股除淨日之前持有符合供股比例的股份，便擁有供股權，而供股權分兩種，一種為沒有供股權買賣的「公開招股」(Open Offer)，另一種為設有供股權買賣的「供股」(Rights Issue)，而領展今次供股為後者，意味即使股東不參與供股，亦可選擇將供股的權利出售獲利。 Rights Issue俗稱「威士」的可買賣供股權均有交易編號，可在港交所掛牌買賣，不過由於「威士」始終不等同正股，且交易期僅一至兩周的短期，加上或涉及投機者短炒，因此價格波動較大，尤其愈貼近買賣完結日波動愈大，甚至會有槓桿效應，風險較買賣正股高。要留意，實物股東需要到過戶處辦理手續，才可以獲得可場內買賣的供股權。 而「威士」的理論價值則可以正股市價減去供股價計出，以領展2月23日收市價53.2元計，明日的理論除淨價為51.7元，減去供股價44.2元，其「威士」的理論價便為7.5元，以每手有20個供股權計，即市值150元。惟計及交易使費，市場一般只願意以低於7.5元的價格買入，因為連同供股的總成本仍較市價折讓。 第二，供股。持有供股權的投資者可以透過證券行、或自行填寫供股表格申請供股，供股數量可自行選擇，即可以按比例全數連碎股一併供；亦可選擇不供碎股。不過，證券行普遍不會為客戶申購超出手持供股權的供股數量，惟實物股東倘想額外供股以湊夠一手，則可在供股表格上填報「額外供股」，即申購其他股東放棄認購的供股股份，但一般獲額外分派的供股股份不多；另一個方法便是在市場上買入供股權，惟供股成本或會較高；而沒有持有供股權的投資者，亦可透過買賣供股權參與供股。 第三，甚麼也不做。散戶倘不參與供股又不買賣供股權，在限期過後供股權便「清零」，不再有任何套現價值，而其股權亦會被攤薄。而同樣地，在市場上買入供股權的投資者倘未能按時申請供股，其供股權價值亦歸零，買入「威士」的成本便會全數慘蝕。

am財經學堂｜從領展世紀抽水 認識何謂供股