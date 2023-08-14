am財經學堂｜恒指毫子股有先例！碧桂園爆煲 細數歷年殞落的藍籌明星

內房民企一哥碧桂園(2007)陷債務違約，股價瞬間跌至「毫子股」行列，周一收報0.8元，失0.18元或18.4%，市值僅蝕221億元，較高峰市值約3,800億元，巨額蒸發94%。恒指公司將在本周五季檢，市場關注市值極低殘的碧桂園及碧桂園服務(6098)會否遭剔出藍籌之列，齊齊從神壇墜落。事實上，歷年港股不乏焦點藍籌暴瀉逾九成並遭摒棄的案例，毫子股藍籌亦有先例，經歷過的資深股民料印象仍深刻，以下來一一細數。

電訊盈科 2002 年低位 88 仙 合股收場 碧桂園淪落至「毫子藍籌」其實並非先例，早在2002年10月，當年仍為藍籌股的電訊盈科(008)亦曾跌穿1元，並在當月11日即市低見0.88元創歷史低位，早已背上「恒指仙股」的陰影，最終要合股收科。 電盈前身為香港電訊，曾列「三電一煤」之一的穩健高息公用股，2000年「小小超」李澤楷旗下盈科數碼動力以約2,800億元「蛇吞象」式收購，由於金額龐大，盈動需動用滙豐銀行及中銀香港(2388)等多間銀行組成銀團提供的110億美元巨額貸款來進行收購，收購後盈動及香港電訊合併成電盈。不過由於以巨額借貸收購，令電盈利息成本急漲，2001年更錄大額虧損69億元，並資不抵債，及後接連裁員，4年間員工大減約2千人。在收購及千禧科網熱潮下，電盈在2000年的股價一度高見28.5元(相當於合股後142.5元)，市值逾6千億元，惟在資不抵債及科網熱潮爆破後，股價急轉直下，2002及2003年均為表現最差藍籌，以2002年10月的0.88元歷史低位、市值僅約200億元計，股價累瀉99.4%，最終在2003年因股價過低而五合一合股。2008年6月被踢出恒指成分股，當時市值僅餘數百億元。 電盈在2006年經歷股權易手失敗，被剔出藍籌後不久提出私有化，惟卻牽涉種票醜聞，並在2009年遭監管機構介入而否決，最後在2011年將前香港電訊的業務分拆成為香港電訊信託(6823)。電盈周一收報3.85元(相當於合股前0.77元)，市值約298億元；香港電訊報9.03元，市值684億元。

思捷環球 由千七億市值 直墮至 14 億 要數港股「股王」，大家第一時間或只想到騰訊控股(700)，其實主要以ESPRIT品牌經營的服飾零售股思捷環球(330)，亦一度有此美譽，更曾被指為藍籌中的神話，不過神話最終幻滅。 ESPRIT在七十年代由邢李㷧引入亞洲，1993年12月思捷上市，每股上市價3.7元，1998年倫敦第二上市。ESPRIT在千禧年前後成為大熱潮牌，業續亦頻頻報捷令股價持續造好，及至2002年12月成功躋身藍籌，2007年股價升抵高峰，最高曾升至每股133元，市值1,715億元。思捷2008年6月底止全年業績亦創高峰，營業額達372億元，純利近65億元，每股股息4.2元，風頭一時無兩。 不過2008年下半年席捲全球的金融海嘯，亦成為思捷業務的重大轉捩點，除了因為歐美經濟受重創，品牌亦被指不思進取並受Fast Fashion浪潮夾攻，業績自此走下坡。同時，靈魂人物刑李㷧自2006年辭任主席後，2008年亦辭去所有職務並陸續沽貨套現，全身而退，亦重擊市場信心。 思捷2011年度純利按年大減98%，至7,900萬元，股價由歷史高位挫九成，雖然同年公布185億重塑品牌計劃，但最終失敗。集團翌年宣布2供1大比例供股，每股供股價8元，2013年財年更錄巨額虧損近44億元，同年被剔出藍籌。集團在2018年11月一度公布重組，惟在新冠肺炎疫情下未能脫困，2020年3月德國6家子公司申請破產；翌月關閉亞洲所有56間零售店，2021年再宣布2供1，令股價低處未算低。思捷近年已漸漸退出投資者視線，周一報0.495元，市值僅餘14億元，即高位累瀉99.6%，蒸發千七億市值。

中信泰富 陷炒燶外匯漩渦 股價一沉不起 九十年代內地改革開放引爆一股紅籌熱，當中代表包括1992年起躋身藍籌、曾為四大紅籌之一的中信泰富(267，現稱中信股份)，集團為當時首隻躋身恒指成分股的紅籌股，備受關注，不過16年後卻因炒燶外匯而爆煲。 2008年10月20日、市場正處金融海嘯的初期的風浪之際，中信泰富突然發震撼市場的盈警公告，指集團與滙豐銀行及法國巴黎銀行簽訂多份對賭澳元的累計股票期權(accumulator)合約，以對沖澳洲鐵礦項目的匯率風險，惟因澳元大挫而錄虧損超過150億元，令全年業績盈轉虧。消息令中信泰富翌日股價暴瀉55%，及至10月27日更跌至3.66元的17年新低，短短數日累計插水76%。 陷入巨虧漩渦的中信泰富，最終在翌月獲母公司中信集團注資15億美元備用信貸、再認購15億美元可換股債券，以及以93億元收購澳元累計期權合約下度過難關。不過，事件如噩夢般縈繞集團業績多年，重創投資者對集團的信心，加上受監管機構調查、債券評級一度遭降至垃圾級別、主席榮智健與女兒榮明方及兒子榮明杰亦在2009年退出中信管理層等事件，令股價一沉不起。2014年，集團收購母公司資產，並易名中信股份。

利豐 老牌企業不敵科技洪流 黯然退場 利豐(494，已除牌)為本港歷史最悠久的出口貿易商之一，但這老牌企業因不敵時代及科技洪流，最終要從市場一代愛股中黯然退場。 利豐由馮氏家族在1906年創立並經營，在1973年掛牌上市，1988年私有化後，再在1992年將出口貿易業務再度上市。集團在八十至九十年代起四出大手收購並風光一時，2000年獲納入藍籌，及至2011年股價創25.98元歷史新高，市值超過2千億元，一度為散戶及基金愛股。 不過在股價闖高峰之際，大行瑞銀卻發表一份唱淡報告，籲投資者「沽售」利豐，並連續唱淡7年，一度觸發利豐罕有還擊。同時，隨著互聯網及電子商務近年崛起，令全球供應鏈出現革命式改變，作為買家與廠商中間人地位的利豐，受到嚴重打擊，股價亦漸走下坡，最終在2017年遭剔出藍籌。集團2017及2018年度業績更連續兩年錄虧損，及至2020年股價一度低見0.435元，即高位大挫98%，集團亦在同年再提出私有化，每股作價1.25元，總作價僅約72億元，市值僅約百億元。