am財經學堂｜港股實名制殺到嚟！5問5答解開你疑團

港股實名制，亦即「投資者識別碼制度」(HKIDR)，證監會早於2021年已向市場發出諮詢總結文件，並將於本月20日正式實施。按現時制度，投資者經持牌法團及註冊機構(即中介人，如證券商及銀行)買賣港股，中介人在港交所(388)的交易系統輸入交易指令時，毋須披露落盤客戶資料，市場只會查看到中介人的編號。但在投資者識別碼制度下，中介人需為每個客戶編配券商客戶編碼(BCAN)，並提交監管機構的保密資料庫，同時將編碼附加於客戶的落盤指令，意味屆時監管機構不單止可即時知道每個落盤中介人資料，還可更快地得悉落盤投資者的資料。

為何要實施港股實名制？

證監會指，在每個交易指令都包括客戶的識別碼，有助當局識別交易的始發人的身份，港股實名制有助提升監管機構監察市場的功能，防止內幕交易等市場失當行為，有助促進市場廉潔穩健和提升投資者信心。其他市場如美國、歐洲、內地、新加坡及澳洲等，都有類似制度。

如何提交個人資料？

港股實名制需要收集的投資者資料，包括身份證明文件上的姓名、號碼、發出地和類別，至於出生日期、住址、電話號碼及身份證副本等則毋須提交；而除非客戶相關資料有變，否則中介人只須向保密資料庫轉交資料一次，之後毋須再更新。

投資者應該早於去年起陸續收到中介人要求提交資料的電郵，大家要做的，是按指示向中介人提交資料、或提交轉交資料的同意書。若投資者在開戶時已經提交了身份證明文件資料予中介人，那只需提交同意書即可；但如果開戶時用了香港身份證以外的其他身份證明文件，例如護照，中介人就會跟進和更新你的香港身份證資料。