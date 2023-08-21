am財經學堂｜碧桂園高峰染藍新低走！用數據拆解藍籌魔咒 應驗率五成？！

內房困局燒至民企一哥碧桂園(2007)，恒生指數上周五公布的季檢結果，將其剔出藍籌成分股，將在9月4日結束近6年的藍籌生涯。翻查紀錄，碧桂園在2017年12月初染藍，當時股價約12元水平，1個月後升至18.23元的歷史新高，隨後即見頂回落；至於本周一則收報0.74元，創歷史新低。碧桂園以股價近高峰時納入藍籌，卻在跌至最低殘時剔出，令「藍籌魔咒」的說法再起。事實上，倘以染藍後股價在短時間見頂並大跌的指標，近年「藍籌魔咒」的應驗率或高達五成，即每兩隻藍籌新貴，就有1隻登寶座後走弱。
藍籌魔咒｜2015年後49股染藍 半數明顯大跌
按本報粗略統計，2015年以來獲納入恒指成分股的49隻股份中，約有24隻或49%在登上寶座前後的時段見頂，並在及後明顯大跌；而染藍籌時前後時期股價接近歷史高位者亦多達12個，佔比24%，再連同股價非歷史新高、但處當時高峰的摸頂染藍者，合共25隻，佔比51%。
恒生指數公司在2021年3月宣布恒指改革，擬將藍籌數目大增至80隻，最終目標100隻。無獨有偶，「藍籌魔咒」應驗的重災區集中在2021年初至2022年中染藍的新貴，包括東方海外(316)在2022年6月中躋身藍籌，而其股價在6月8日創出逾202元的歷史新高，及後1個月明顯回吐，及後反覆走弱，本周一收報113.9元，較染藍籌時累挫四成。另一個明顯例子有2021年3月中染藍的海底撈(6862)，其股價在約1個月前見頂並大跌，高峰時約85元，及至正式染藍已大瀉至55元水平，本周一收報21.15元，躋藍籌後失約六成市值。至於經典例子要數阿里巴巴(9988)，2020年9月7日納入恒指成分股，當時股價約270元，不足兩個月、即10月底股價已闖越300元創歷史高峰，而螞蟻集團當年的上市計劃，最終在11月初煞停，阿里股價隨後急轉直下。阿里本周一收報85.7元，市值較染藍時蒸發約七成。
藍籌魔咒｜李寧2021年9月躋藍籌 幾乎同步見頂
其他以接近歷史高位躋身藍籌者，包括2021年9月上旬登寶座的李寧(2331)，股價幾乎同時期見頂，最高逾108元，及後1個月即失三成，本周一收報38.5元，累挫逾六成。其餘有信義玻璃(868)、碧桂園服務(6098)、阿里健康(241)、龍湖集團(960)及石藥集團(1093)等。
藍籌魔咒｜近年僅16%藍籌 登寶座後累計有升幅
值得留意是，即使企業在染藍後股價未有即時下挫，惟長線走勢亦見疲弱。2015年至今49隻染藍股中，只有8隻或16%股價在染藍後累計有升幅，包括兩隻車股，2021年6月納入恒指的比亞迪(1211)累積仍有逾12%升幅。相反，41隻或84%在染藍後至今股價累積錄跌幅，如翰森製藥(3692)去年9月躋藍籌，不足1年已累挫三成。
藍籌魔咒｜高位入低位走 還有昆侖能源及神華
半數藍籌以摸頂價染藍，如碧桂園盤在新低價剔出者又有幾多？統計過去16隻被剔出藍籌的股份中，約有3股或不足兩成為「高位入低位走」，除碧桂園外，就是昆侖能源(135)及中國神華(1088)。去年9月第二次染藍的神華，躋藍籌後不足1年已累跌約13%；事實上該股在2007年已首度染藍，染藍後翌股即闖上歷史高峰，及後在2020年9月遭剔出，為當年股價低水平，期間累挫約六成。至於昆侖能源在2012年12月染藍，翌月股價即闖創歷史新高；2017年12月剔出，股價由12元跌至約2元水平，而昆侖遭剔出藍籌後，股價一度再拾級而上。