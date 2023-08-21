am財經學堂｜碧桂園高峰染藍新低走！用數據拆解藍籌魔咒 應驗率五成？！

內房困局燒至民企一哥碧桂園(2007)，恒生指數上周五公布的季檢結果，將其剔出藍籌成分股，將在9月4日結束近6年的藍籌生涯。翻查紀錄，碧桂園在2017年12月初染藍，當時股價約12元水平，1個月後升至18.23元的歷史新高，隨後即見頂回落；至於本周一則收報0.74元，創歷史新低。碧桂園以股價近高峰時納入藍籌，卻在跌至最低殘時剔出，令「藍籌魔咒」的說法再起。事實上，倘以染藍後股價在短時間見頂並大跌的指標，近年「藍籌魔咒」的應驗率或高達五成，即每兩隻藍籌新貴，就有1隻登寶座後走弱。

藍籌魔咒｜ 2015 年後 49 股染藍 半數明顯大跌

按本報粗略統計，2015年以來獲納入恒指成分股的49隻股份中，約有24隻或49%在登上寶座前後的時段見頂，並在及後明顯大跌；而染藍籌時前後時期股價接近歷史高位者亦多達12個，佔比24%，再連同股價非歷史新高、但處當時高峰的摸頂染藍者，合共25隻，佔比51%。

恒生指數公司在2021年3月宣布恒指改革，擬將藍籌數目大增至80隻，最終目標100隻。無獨有偶，「藍籌魔咒」應驗的重災區集中在2021年初至2022年中染藍的新貴，包括東方海外(316)在2022年6月中躋身藍籌，而其股價在6月8日創出逾202元的歷史新高，及後1個月明顯回吐，及後反覆走弱，本周一收報113.9元，較染藍籌時累挫四成。另一個明顯例子有2021年3月中染藍的海底撈(6862)，其股價在約1個月前見頂並大跌，高峰時約85元，及至正式染藍已大瀉至55元水平，本周一收報21.15元，躋藍籌後失約六成市值。至於經典例子要數阿里巴巴(9988)，2020年9月7日納入恒指成分股，當時股價約270元，不足兩個月、即10月底股價已闖越300元創歷史高峰，而螞蟻集團當年的上市計劃，最終在11月初煞停，阿里股價隨後急轉直下。阿里本周一收報85.7元，市值較染藍時蒸發約七成。