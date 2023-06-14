AMD推新AI晶片大戰Nvidia，蘇姿丰料AI晶片市場5年後達1500億美元。

AMD CEO料AI晶片市場5年後達1500億美元

AMD行政總裁蘇姿丰在會上，高舉集團最新AI GPU晶片「MI300X accelerators」，並稱「I Love This Chip（我喜歡這晶片）」，她表示，AI是AMD最大及最具戰略意義的長期增長機會，料「MI300X」於今年第四季能發貨。

同時，她認為數據中心AI晶片市場，將從今年約300億美元，以超過50%的複合年增長率，增至5年後即2027年的1,500億美元（折合約1.17萬億港元）以上。

AMD推新AI晶片大戰Nvidia

據會上產品資料指，「MI300X」的記憶體高達192GB，其競爭對手Nvidia的「H100」記憶體僅120GB，即可以容納比其他晶片更大的AI模型。不過，新晶片不會即時改變Nvidia的優勢，蘇姿丰在上月電話會議上表示，「MI300」最快今年第四季才發售，料2024年「才有意義」。

AMD股價先輸給Nvidia

數據指出，年初至今AMD股價已翻一倍，美股時間13日曾升至16個月高位，但上日介紹AI戰略後，收盤下跌3.6%；相反Nvidia股價收市升3.9%至410.22美元，亦成為第一間市值逾1萬億美元的晶片製造商。