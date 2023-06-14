AMD推新AI晶片大戰Nvidia，蘇姿丰料AI晶片市場5年後達1500億美元。

半導體公司AMD（美：AMD）日前舉行發布會，並推出新AI晶片大戰Nvidia（NVDA）。集團行政總裁蘇姿丰在會上高舉旗下最新AI GPU晶片「MI300X accelerators」，她料AI晶片市場5年後達1,500億美元。
AMD美股昨收報124.53美元，跌3.61%；Nvidia則收報410.22元，升3.9%。
AMD CEO料AI晶片市場5年後達1500億美元
AMD行政總裁蘇姿丰在會上，高舉集團最新AI GPU晶片「MI300X accelerators」，並稱「I Love This Chip（我喜歡這晶片）」，她表示，AI是AMD最大及最具戰略意義的長期增長機會，料「MI300X」於今年第四季能發貨。
同時，她認為數據中心AI晶片市場，將從今年約300億美元，以超過50%的複合年增長率，增至5年後即2027年的1,500億美元（折合約1.17萬億港元）以上。
AMD推新AI晶片大戰Nvidia
據會上產品資料指，「MI300X」的記憶體高達192GB，其競爭對手Nvidia的「H100」記憶體僅120GB，即可以容納比其他晶片更大的AI模型。不過，新晶片不會即時改變Nvidia的優勢，蘇姿丰在上月電話會議上表示，「MI300」最快今年第四季才發售，料2024年「才有意義」。
AMD股價先輸給Nvidia
數據指出，年初至今AMD股價已翻一倍，美股時間13日曾升至16個月高位，但上日介紹AI戰略後，收盤下跌3.6%；相反Nvidia股價收市升3.9%至410.22美元，亦成為第一間市值逾1萬億美元的晶片製造商。