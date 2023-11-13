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財經
2023-11-13 12:31:09

APEC｜陳茂波出席會議　指香港保持財政穩健及金融穩定

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陳茂波與美國財政部長耶倫在財政部長會議歡迎晚宴前合照

陳茂波與美國財政部長耶倫在財政部長會議歡迎晚宴前合照

財政司司長陳茂波昨日在美國三藩市，出席亞太經合組織(APEC)財政部長會議的相關活動。他早上出席由美國財政部長耶倫主持的財長非正式會議，陳茂波發言時表示，香港在「一國兩制」下，保持制度和區位優勢，財政狀況穩健、金融穩定、政府借貸佔本地生產總值比例低，正利用財政政策推動經濟和重點產業的發展；而香港作為區内的國際金融中心，是高增值的籌融資和專業服務平台，能為區内的綠色轉型、基礎建設等項目的資金融通、項目管理、風險分散及提升潛在回報提供高效配對。

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該財長非正式會議內容主要是當前各經濟體的財政政策和相關議題，包括疫後的政府財政、財政姿態、借貸比率，以及上升中的債務償還開支；並討論在必要的經常開支持續增加下，如何更有效投放資源在能源轉型、科研、教育和基礎建設等領域；以及人口結構變動對財政的影響等。

陳茂波與文萊首相府部長兼財政與經濟部第二部長劉光明會面 陳茂與新加坡總理公署部長兼財政部和國家發展部第二部長英蘭妮會面

陳茂波今日出席財長會議

下午，陳茂波與多個參與財長會議的經濟體代表會面，包括新加坡總理公署部長兼財政部和國家發展部第二部長英蘭妮，以及文萊首相府部長兼財政與經濟部第二部長劉光明，就雙邊經濟、金融和社會的最新發展交換意見。雙方均表示期待深化兩地的金融和經貿交流合作。陳茂波傍晚出席為亞太經合組織財長會議參與代表舉行的歡迎晚宴，今日會出席亞太經合組織財長會議。

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