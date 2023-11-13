APEC｜陳茂波出席會議　指香港保持財政穩健及金融穩定

財政司司長陳茂波昨日在美國三藩市，出席亞太經合組織(APEC)財政部長會議的相關活動。他早上出席由美國財政部長耶倫主持的財長非正式會議，陳茂波發言時表示，香港在「一國兩制」下，保持制度和區位優勢，財政狀況穩健、金融穩定、政府借貸佔本地生產總值比例低，正利用財政政策推動經濟和重點產業的發展；而香港作為區内的國際金融中心，是高增值的籌融資和專業服務平台，能為區内的綠色轉型、基礎建設等項目的資金融通、項目管理、風險分散及提升潛在回報提供高效配對。