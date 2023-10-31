Apple蘋果「最短發布會」公布出M3晶片，周四發季績料盈利有增幅。

Apple蘋果（美：AAPL）本港時間周二（31日），舉行《Scary Fast》發布會，發表僅有25分鐘。如傳聞所原示，蘋果今次推出全新的M3處理器系列新作，同時亦帶來了搭載新版本處理晶片的MacBook Pro系列機種。

Apple蘋果周四發季績料盈利有增幅

至於Apple蘋果本周將迎來近期第二個亮點，周四（2日）將公布季度業績。根據市場分析，蘋果此季盈利平均升幅或達2.7%；同時，市場預期第四季營收爲893億美元，遠高於上一季的818億美元；每股收益則為1.39美元，也高於上一季的1.26美元。蘋果股價今年以來上漲34.5%。分析又指，有望結束連跌三季的走勢，若蘋果季績能收復失地，市場對後市將有較大信心。

而權威投資研究機構晨星（Morningstar）則表示，蘋果2023財年總營收將下降2%，因其服務營收增長和穿戴式設備營收持平，將被iPhone和iPad營收的小幅下降，以及Mac營收的急劇下降所抵消。