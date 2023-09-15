Arm首日掛牌升25%　市值飆至652億美元

日本軟銀旗下芯片設計公司Arm（美︰ARM）周四於美國掛牌上市，是時隔7年再重返公開市場。周四（14日）Arm以每股56.1美元開出，隨後上揚至60美元以上，盤中一度升逾三成，最終收報63.59美元，較IPO定價51美元，增24.69%，現時市值超過650億美元（折合約5,086.74億港元）。

Arm成功為IPO市場帶來鼓舞

Arm財務總監Jason Child表示，軟銀首席執行官孫正義目前對Arm是懷抱熱情，指他相當看好公司，亦不關心近期股價，表示他重視Arm的未來價格走向。Jason Child說，Arm仍有能力提升收入，因為最新技術生產的晶片要支付5%授權金，使用前一版本技術則是支付3%，而高階手機傾向使用該企的最先進的技術，料將帶動收入增長。

Arm是今年全球最大的IPO上市項目，以每股51美元定價，集資48.7億美元（折合約380億港元）。今次Arm首日報捷成績向好，對一直等待IPO上市的公司帶來鼓舞，此前IPO市場因俄烏衝突及美國升息大受打擊。Oppenheimer & Co.高級分析師Owen Lau表示，這令投資者更看好今年剩餘時間，繼而進入2024年的IPO市場。

日前市場又傳出台積電（TSMC）購入Arm股票，台積電指，將擬斥不超過1億美元（折合約7.8億港元）認購Arm普通股股份，認購價格將按該公司首次公開發行之最終價格而定。