ASML據報要求美員工勿向中國客戶提供服務 美台韓企獲豁免一年

外電報道，荷蘭半導體製造設備生產商ASML要求美國員工，在拜登政府推出新規定後，不要為中國客戶提供服務。報道引述ASML的內部郵件稱，公司的美國員工必須避免直接或間接向任何中國客戶提供服務、運輸或支持，直至另行通知，同時ASML正在積極評估哪些晶圓廠受到規定的影響。這項禁令適用於所有美國僱員，包括美國公民、綠卡持有者和居住在美國的外國人。
美國上周禁止中國企業未經許可購買先進的晶片製造設備，或僱用未獲許可證的美國公民參與相關業務，以防止中國在經濟和軍事上構成更大威脅。
SK海力士、三星、台積電及英特爾獲得豁免
另外，多家在內地設有廠房的非中資科技企業獲得豁免。全球第二大記憶體製造商SK海力士（SK Hynix），在美國技術出口「斷供」前數小時表示，已經獲得美國商務部批准，其內地晶片生產設施一年內可取得所需設備，毋須額外申請許可，意味中國廠房期間可如常運作。三星電子同樣獲批豁免。
除韓資企業外，《日經新聞》引述消息人士報道，台積電（TSMC）已獲得一年許可證，可繼續訂購新美國晶片設備運送至中國南京的廠房，意味著台積電的擴產計劃將保持不變。
英特爾（Intel）據報亦表示獲得美國商務部一年期授權，可繼續營運在大連的NAND閃存晶片業務。
按美國商務部新規定，美國供應商若要出售設備予中國半導體廠，用於製造128層或以上NAND晶片、18納米或以下的DRAM晶片，以及14納米或以下的邏輯晶片，需要申請出口許可。美資設備供應商科磊（KLA）據報於當地時間周三（12日）起停止向中國客戶提供部分供應和服務。美國商務部預計今天（13日）會舉行公開簡報會，進一步釐清出口管制新措施。