ASMPT上半年純利升兼斥資最多4.2億元回購股份 股價半日跌

ASMPT（522）公布上半年業績，盈利按年上升37.6%至近17.3億元，其中第二季度盈利約9.1億元，按季升9%，派中期息每股1.3元。ASMPT上半年銷售收入104.7億元，按年升約10%，新增訂單116.9億元，按年跌22.8%。至6月底，未完成訂單總額111.8億元。集團預計2022年第三季度的銷售收入將介乎5.6億美元至6.3億美元之間。

另外，ASMPT宣布最多4.2億元的股份回購計劃，本周五起生效，直至現行股份回購授權屆滿時結束。集團擬以現有可動用現金儲備，及/或可動用銀行貸款，為回購股份提供資金。不過回購計劃對集團股價未有提振作用，股價偏軟，中午收報64.3元，下跌0.4%。

集團表示，在短期內會專注於完成其大量未完成訂單。然而，消費者信心疲弱、持續的供應鏈問題以及新冠疫情引起的不確定性仍然是制約因素。作為半導體市場的領導企業，ASM期望將受惠於這樂觀的行業增長預測，例如TechInsights預測半導體PAE市場將從2021年的65億美元增長至2026年的84億美元，複合年增長率為5.2%。

ASMPT行政總裁黃梓达表示，根據過往趨勢，第三季訂單表現較弱，而且上季訂單強勁，預期今季按季錄得單位數跌幅，但認為表現仍算強勁，特別是半導體及SMT業務。他說，面對環境波動，難言訂單表現何時見底，短線仍面對供應限制和消費意欲下跌的影響，但見到內地及東南亞客戶對擴充產能仍然樂觀。