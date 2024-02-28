ASMPT去年純利減73% 料今季銷售收入跌

ASMPT(522)公布截至去年底止全年業績，期內純利7.12億元，按年少72.8%；銷售收入146.97億元，少24%；經調整盈利7.45 億元，少71.5%；毛利57.74億元，跌27.5%，毛利率39.3%，跌186點子；每股盈利6.36元；末期股息大減86.3%，至0.26元，另派特別息0.52元，合共0.78元，連同中期息全年派1.39元，挫56.6%。
末期連特別息共派0.78元
單計去年第四季，純利7,535.1萬，大減71.8%；銷售收入34.05億元，跌21.4%；毛利14.39億元，少19.7%，毛利率42.3%，跌825點子；每股盈利0.18元；上季經調整盈利為7,600萬元，按季多68.4%，按年則少71.3%。
單計半導體解決方案業務，上季錄盈利90萬元，按年挫99.2%，銷售收入15.94億元，少15.3%；毛利率43.8%，跌66點子。全年計虧損4,410萬元；銷售收入63.65億元，少37%，毛利率40.9%，減375點子。
ASMPT表示，去年對半導體行業而言是艱難的一年。宏觀經濟環境的挑戰，包括持續的通脹壓力、利率影響，加上地緣政治局勢緊張及中國經濟復蘇較預期緩慢，均削弱整體消費意欲及對電子產品的需求。不過，許多專家預計半導體行業將於今年復蘇。這將繼而推動行業開啟下一個為期數年的上升周期，集團對其長遠前景持樂觀態度，並將憑其獨有的廣泛產品組合把握此行業機遇。
集團預計今年首季銷售收入將介乎3.7億美元至4.3億美元之間，以其中位數計按年跌20%，按季亦少8.1%，主要是由於表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額去年下半年開始放緩而令銷售收入下降所致。
ASMPT今日收報91.05元，升1.05元或1.2%。