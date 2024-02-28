ASMPT去年純利減73% 料今季銷售收入跌

單計半導體解決方案業務，上季錄盈利90萬元，按年挫99.2%，銷售收入15.94億元，少15.3%；毛利率43.8%，跌66點子。全年計虧損4,410萬元；銷售收入63.65億元，少37%，毛利率40.9%，減375點子。

ASMPT表示，去年對半導體行業而言是艱難的一年。宏觀經濟環境的挑戰，包括持續的通脹壓力、利率影響，加上地緣政治局勢緊張及中國經濟復蘇較預期緩慢，均削弱整體消費意欲及對電子產品的需求。不過，許多專家預計半導體行業將於今年復蘇。這將繼而推動行業開啟下一個為期數年的上升周期，集團對其長遠前景持樂觀態度，並將憑其獨有的廣泛產品組合把握此行業機遇。