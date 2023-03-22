AT1債亂局｜高盛憂滙控渣打融資成本漲

瑞銀與瑞信世紀交易中，瑞士監管當局將瑞信173億美元、俗稱可可債(CoCo Bond)的額外一級資本(AT1)債券全數註銷，惹財經界震怒，令歐洲監管機構要急撲火。不過高盛仍認為，事件對AT1債已造成永久性破壞，並指雖然港銀普遍資本雄厚，但滙豐控股(005)及渣打集團(2888)今年合共50億美元(約390億港元)的AT1債將重置，關注其利息支出會否上漲。

歐洲單一清算委員會、歐洲銀行管理局及歐洲央行銀行監管委員會發表聯合聲明，強調陷困銀行的股東和債權人應承擔損失順序，即普通股權承擔全部損失後，AT1債才需撇帳。英倫銀行亦發聲明強調，英國銀行的清算框架有清晰順序，AT1債排在二級資本之後，但排在普通股權之前。歐洲央行行長拉加德亦表示，瑞士的做法不會成為歐洲標準。

兩行共390億AT1債今年重置

高盛首席信貸策略師Lotfi Karoui對外電指，擔心AT1債的長遠需求已有潛在的永久性破壞，投資者不得不重新評估其風險回報，特別在目前資金緊張之際。該行昨亦就AT1債事件對港銀的影響發表報告，指滙控核心一資本充足率為14.2%，渣打亦有14%，均遠高於監管機構最低要求，惟前者有40億美元AT1債今年重置，後者重置規模亦有10億美元，市場將關注其利息支出會否上升，並因而影響淨息差、淨利息收入及股本成本等。該行另一份報告亦指，倘AT1融資成本大幅上升，銀行或傾向以普通股權一級資本比率(CET1)，替代AT1資本，而在資本重建的過程，或會影響銀行貸款增長或派息等政策。

花旗：友邦保誠瑞信風險敞口低

至於周一亦明顯下挫的保險股，花旗有報告引述友邦保險(1299)管理層指，其對瑞信的風險敞口佔2,160億美元總投資產的不足1%，保誠(2378)則指相關風險敞口無關重要。該行認為市場對兩股的拋售由情緒主導，多於實際風險。

金融股彈 港股通連續10日吸資

金融股昨普遍反彈，滙控升2.9%；友邦保險走高2.9%；渣打升2.3%；保誠更急飆6.5%。恒生指數昨全日彈258點或1.4%，報19,258點，惟主板成交額僅1,024億元，為逾1個月低。港股通連續10日吸資，累計吸資296.63億元。