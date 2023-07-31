AXA夥GoGoX戰略合作 為司機及用戶提供保險

AXA安盛香港及澳門宣布，與物流科技平台GoGoX建立戰略合作夥伴關係，以 AXA安盛一般保險領域的知識及產品方案，配合GoGoX的平台規模和創新科網技術，共同打造科技平台聯乘保險新模式，為GoGoX的用戶包括其司機夥伴、個人以及商務用戶提供全面及適切的保障。

AXA指，這次的合作將結合雙方的優勢，為GoGoX廣大的用戶群設計和創造全方位的保障及完善客戶體驗，旨在提高GoGoX用戶的保障水平和滿意度。現時，GoGoX已為3,000名司機夥伴提供相關的保險計劃。