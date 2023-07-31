AXA夥GoGoX戰略合作 為司機及用戶提供保險

AXA安盛香港及澳門宣布，與物流科技平台GoGoX建立戰略合作夥伴關係，以 AXA安盛一般保險領域的知識及產品方案，配合GoGoX的平台規模和創新科網技術，共同打造科技平台聯乘保險新模式，為GoGoX的用戶包括其司機夥伴、個人以及商務用戶提供全面及適切的保障。
AXA指，這次的合作將結合雙方的優勢，為GoGoX廣大的用戶群設計和創造全方位的保障及完善客戶體驗，旨在提高GoGoX用戶的保障水平和滿意度。現時，GoGoX已為3,000名司機夥伴提供相關的保險計劃。
AXA冀提升營運效益及客戶體驗
AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示，集團自去年起確立「數碼夥伴合作定位」，透過與不同行業領先的夥伴合作，積極擴充保險業務生態圈及強化數碼服務，通過與GoGoX合作，希望除擴大客戶群外，同時可以借助GoGoX的數碼技術及平台規模，提升營運效益、分銷能力及客戶體驗。
GoGoX 聯合創辦人關俊文指，這次合作將為用戶及司機夥伴帶來更全面的保障和更好的服務體驗。未來，GoGoX將繼續運用平台數據及持牌保險經紀優勢，搜羅及揀選出市場上不同的保險產品，不但能推廣至用戶群，更能協助其他企業定制及提供適合的保障選擇，務求幫助企業應對其客戶的需求。