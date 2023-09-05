AXA安盛研究：港Z世代僅一成心靈豐盛 科技成癮加深孤獨感

AXA安盛香港及澳門公布對全球心理健康狀況作出評估的「AXA 安盛心理健康研究2023」第二階段結果。研究反映香港年齡介乎18至26歲的Z世代心理健康情況令人憂慮，僅十分之一Z世代受訪者感覺「心靈豐盛」，較全港受訪者的整體比例20%為低。該群組中有67.2% 受訪者於過去1年承受中度至極度嚴重的壓力，較全港受訪者的整體比例的53.1%，高出14%。

研究為一項年度研究，旨在評估全球各地大眾整體的心理健康現況，並為個人和企業就培養正面心理健康方面提供所需的見解和建議，於去年9月至2022年10月期間，對法國、英國、德國、西班牙、意大利、愛爾蘭、比利時、瑞士、土耳其、美國、墨西哥、中國大陸和香港、日本、泰國及菲律賓共16個分布於歐洲、美洲和亞洲地區的30,000名年齡介乎18至74歲的受訪者透過線上問卷及線上訪談形式進行調查。香港共有2,336名年齡介乎18至74歲的受訪者參與是次研究。

雖然有多項因素對Z世代的心理健康構成影響，但研究指出，科技成癮現象及沉迷社交媒體導致問題惡化，對64% Z世代受訪者的情緒造成負面影響。

在受到科技成癮和沉迷社交媒體影響的Z世代受訪者中，71%較常感到孤獨，80%受身體形象問題困擾，只有5%感到「心靈豐盛」，比例僅及整體群組錄10%的一半。在不受科技成癮影響的受訪者中，受孤獨感及形象問題困擾的比例分別只有43%和51%。