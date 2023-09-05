AXA安盛研究：港Z世代僅一成心靈豐盛 科技成癮加深孤獨感

AXA安盛香港及澳門公布對全球心理健康狀況作出評估的「AXA 安盛心理健康研究2023」第二階段結果。研究反映香港年齡介乎18至26歲的Z世代心理健康情況令人憂慮，僅十分之一Z世代受訪者感覺「心靈豐盛」，較全港受訪者的整體比例20%為低。該群組中有67.2% 受訪者於過去1年承受中度至極度嚴重的壓力，較全港受訪者的整體比例的53.1%，高出14%。
研究為一項年度研究，旨在評估全球各地大眾整體的心理健康現況，並為個人和企業就培養正面心理健康方面提供所需的見解和建議，於去年9月至2022年10月期間，對法國、英國、德國、西班牙、意大利、愛爾蘭、比利時、瑞士、土耳其、美國、墨西哥、中國大陸和香港、日本、泰國及菲律賓共16個分布於歐洲、美洲和亞洲地區的30,000名年齡介乎18至74歲的受訪者透過線上問卷及線上訪談形式進行調查。香港共有2,336名年齡介乎18至74歲的受訪者參與是次研究。
雖然有多項因素對Z世代的心理健康構成影響，但研究指出，科技成癮現象及沉迷社交媒體導致問題惡化，對64% Z世代受訪者的情緒造成負面影響。
在受到科技成癮和沉迷社交媒體影響的Z世代受訪者中，71%較常感到孤獨，80%受身體形象問題困擾，只有5%感到「心靈豐盛」，比例僅及整體群組錄10%的一半。在不受科技成癮影響的受訪者中，受孤獨感及形象問題困擾的比例分別只有43%和51%。
「隨時待命」職場文化不利生產力
隨遙距工作愈趨普及，「隨時待命」(Always-on)文化在後疫情時代持續，科技成癮的問題已蔓延至職場。44%已就業的Z世代受訪者表示較難將工作與個人生活分隔，40%則因其工作時間而感到壓力。工作與生活的界線日漸模糊，或會對他們的心理健康及生產力造成不良影響。
AXA安盛首席市務及客戶總監黃瑞雯表示，研究結果顯示，香港Z世代的整體心理健康需要正視並改善。在科技飽和的時代，年輕人更容易受到壓力和負面情緒影響，但年輕人可透過不同方式改善他們的心理健康，包括定立清晰使用科技的界線、改善時間管理，建立健康的工作與生活平衡以及與親朋好友共度美好時光等。此外，作為推動整體身心健康的先驅，AXA安盛是其中一家率先推出一系列僱員心理健康計劃的公司，包括為員工提供心理健康支援、混合工作安排、工作和員工技能配對，以及在職培訓和發展，幫助他們更好達致工作與生活平衡，並改善職場上的心理健康。
38%期望致富 僅三成人對財務抱信心
研究還指出，財富是香港年輕一代的首要目標。38%香港Z世代受訪者表示「致富」為其最大願望。同時，僅18%香港Z世代視「身體健康」為最大願望，較全港受訪者的整體比例34%為低。
但是，44%的Z世代受訪者對其目前的財務狀況感到較大壓力，而只有30%對他們未來的財務安全抱有信心，顯示出財務不確定性為另一主要壓力來源。由於這群人仍處於早期的職業生涯，因此建議他們應該儘早開始財務規劃，以便獲得一個更穩定和有保障的財務未來。