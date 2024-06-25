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財經
2024-06-25 13:05:00

AXA安盛首季醫療保新造業務錄兩位數升幅

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AXA安盛舉行危疾保險發布會，圖為AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜。(葉婧雯攝)

AXA安盛舉行危疾保險發布會，圖為AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜。(葉婧雯攝)

AXA安盛舉行危疾保險發布會，香港及澳門推出疫情後首隻年金產品「愛唯守危疾保障」，主打涵蓋多達135種疾病保障。 AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示，近年公司數據顯示，醫療保險中因瘜肉、癌前病變等個案的理賠佔比增加，公司希望為保障缺口而新推危疾保險。

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內地客新造保單與疫情前相若

李佩瑜指，暫未見危疾保險有明顯的理賠升幅，至於總括首季數據，內地客新造保單與疫情前相若，佔比約四成左右。在新造業務銷售方面，醫療保（包括個人及團體）首季錄得雙位數字升幅。對於業界部分公司近期因醫療通脹加保費，李佩瑜表示，AXA未有加保費，她指公司會因應未來通脹而再考慮調整。

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此外，AXA亦進行一項調查，近九成（86%）受訪者表示不非常了解自己的健康狀況（包括癌症指數、心臟功能、血液指數及肝膽腎功能等）；亦有逾六成（63%）港人沒有每年定期體檢的健康習慣。另有受訪者發現身體出現狀況時，超過六成（61%）表示不會立刻尋求專業醫療意見，若不幸患上危疾，超過七成（77%）受訪者選擇療程時會考慮經濟負擔，逾八成（84%） 受訪者擔心未能負擔治療及持續復康費用。

調查由AXA安盛委託市場調查機構YouGov，在2024年4月進行，主要研究有關港人對了解自身健康及壓力狀況，共有1,035位年齡介乎18至50歲的受訪者參與。

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