AXA調查：僅37%港人料退休儲備夠使 推首隻即期年金

AXA安盛的調查發現，介乎50歲至85歲的香港居民中，有61%憂慮個人存款未能應付因長壽而衍生的開支，只有37%受訪者有信心目前的退休儲備足以應付未來退休生活開支，而五分一受訪者表示未有為突發的緊急情況做好準備。

AXA安盛認為，退休產品仍有很大保障缺口，並在今日宣布推出其首個即期年金產品「盛載人生即享年金計劃」，針對香港準備退休及已退休人士，繕發年齡介乎50至85歲，最低名義金額8萬元，最高700萬元，提供即時且終身的每月保證年金收入，並設有終期紅利增加潛在回報；計劃還提供認知障礙症關懷保障，如被保人在80歲前首次確診患上嚴重認知障礙症，將會獲得長達 10年的雙倍每月收入作為額外支援。而據研究推算，香港的認知障礙症患者將於2039年增加至約30萬人。