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財經
2023-10-10 15:50:03

AXA調查：港僅19%女性「心靈豐盛」 近半曾因性別被質疑工作能力

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AXA調查：港僅19%女性「心靈豐盛」 近半曾因性別被質疑工作能力

AXA安盛研究顯示，只有19%的香港受訪女性感到「心靈豐盛」，比例略低於香港受訪男性的23%。(資料圖片)

AXA安盛今日公布其年度「AXA 安盛心理健康研究2023」第三階段結果，研究旨在評估全球各地民眾的心理健康狀況，結果顯示只有19%的香港受訪女性感到「心靈豐盛」，比例略低於香港受訪男性的23%。展望未來的財務狀況，只有三分之一(32%)的香港受訪女性感到安心，亦遠低於受訪男性的42%

研究由AXA安盛與益普索合作進行，於去年9月至10月期間，對法國、英國、德國、西班牙、意大利、愛爾蘭、比利時、瑞士、土耳其、美國、墨西哥、內地和香港、日本、 泰國及菲律賓共16個分布於歐洲、美洲和亞洲地區的30,000名年齡介乎1874歲的受訪者透過線上問卷及線上訪談形式進行。 於香港共有2,336名年齡介乎1874歲的受訪者參與是次研究。

AXA研究｜年輕女性面對較大心理壓力

值得留意的是，40歲或以下較年輕的女性受訪者感到「心理豐盛」的比例更低，只有12%，顯著低於40歲以上受訪女性的24%。研究結果亦指出，香港年輕女性普遍面對較大的心理壓力，多達64%較年輕女性受訪者在過去1年受中度至高度壓力困擾，較整體女性受訪者的46%比例更高。

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AXA研究｜25%曾在職場遇歧視性別言論

研究又針對香港女性的心理及整體健康狀況進行評估，找出她們在職業生涯和個人生活中面臨的挑戰。接近三成二(61%)香港受訪女性認同，其目前的工作環境中不同性別均受到平等對待。然而，研究發現職場仍然存有性別平等差距，近半數女性受訪者表示，其工作能力曾因性別原因而被質疑或低估，另有25%受訪者曾在職場經歷帶有歧視的性別相關言論。

研究同時探討受訪者對財務安全及整體財政狀況的憂慮。36%香港受訪女性表示，目前的財務狀況為她們帶來重大壓力。然而，儘管收入水平較高，42%從事高級行政人員的女性受訪者表示，其財務狀況為她們帶來沉重壓力，比例在所有受訪職業中最高。情況或反映她們需要維持較優質的生活水平，以及面對社會對成功的期望所衍生的額外壓力。

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