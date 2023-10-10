AXA調查：港僅19%女性「心靈豐盛」 近半曾因性別被質疑工作能力

AXA安盛今日公布其年度「AXA 安盛心理健康研究2023」第三階段結果，研究旨在評估全球各地民眾的心理健康狀況，結果顯示只有19%的香港受訪女性感到「心靈豐盛」，比例略低於香港受訪男性的23%。展望未來的財務狀況，只有三分之一(32%)的香港受訪女性感到安心，亦遠低於受訪男性的42%。

研究由AXA安盛與益普索合作進行，於去年9月至10月期間，對法國、英國、德國、西班牙、意大利、愛爾蘭、比利時、瑞士、土耳其、美國、墨西哥、內地和香港、日本、 泰國及菲律賓共16個分布於歐洲、美洲和亞洲地區的30,000名年齡介乎18至74歲的受訪者透過線上問卷及線上訪談形式進行。 於香港共有2,336名年齡介乎18至74歲的受訪者參與是次研究。

AXA 研究｜年輕女性面對較大心理壓力

值得留意的是，40歲或以下較年輕的女性受訪者感到「心理豐盛」的比例更低，只有12%，顯著低於40歲以上受訪女性的24%。研究結果亦指出，香港年輕女性普遍面對較大的心理壓力，多達64%較年輕女性受訪者在過去1年受中度至高度壓力困擾，較整體女性受訪者的46%比例更高。