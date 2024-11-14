Baleno母企德永佳：香港零售面臨前所未有挑戰

經營班尼路(Baleno)的德永佳(321)公布9月底止半年純利1.015億元，按年大升1.32倍；收入30.01億元，升13.5%；毛利7.195億元，多近7%，毛利率24%，跌1.4個百分點；每股盈利7.3仙，中期息1仙，按去年同期5仙大減八成，惟特別息3仙，共派4仙。期內純利大升，主要受惠廣州倉庫的土地徵收而確認收益入帳8,880.7萬元。 賣地錄巨額收益 半年多賺1.3倍 集團期內紡織業務收入增加25%，至24.76億元，佔總收入82.5%。零售及分銷業務收入減少20.8%，至5.24億元，佔總收入17.5%，主要由於內地市場自營店數量淨減少，及香港市場銷售表現不及預期。零售及分銷業務的毛利率為54.6%，較去年同期的52.8%有所增加。

內地自營店年內淨減半 電商幫補 德永佳指，內地於期內繼續推行業務優化計劃，減少低效和表現欠佳的店舗。於9月底集團在中國內地經營269間自營店舗，按年淨減273間。鑑於銷售網絡進一步精簡，內地市場的收入貢獻顯著減少。不過集團透過在多個電商平台上與運營商合作，期內電商業務的商品交易總額按年增長3倍。 展望未來半年，集團指雖然內地市場取得令人鼓舞進展，集團的香港零售業務卻面臨前所未有挑戰。期內缺乏政府消費券、本地居民頻繁出外旅遊以及多次出現惡劣天氣情況，是本地消費支出減少主因，亦導致香港業務銷售表現不如預期。9月底止香港門市數目86間，半年淨減2間。

在此背景下，集團保持審慎樂觀態度。隨著市場對快速靈活的紡織解決方案需求日益上升，將繼續致力成為成衣製造商和零售商值得信賴的夥伴，並以成為亞洲領先的綜合面料和服裝製造商為長遠目標。新收購的越南生產設施得到良好整合和完成產能擴充，預期在明年開始第二期建設，進一步擴大產能。 零售和分銷「實現盈利是首要目標」 零售和分銷業務方面，儘管短期仍然充滿挑戰，實現盈利仍然是首要目標。在成功轉型至輕資產運營模式的基礎上，集團將會透過在更多線上平台推動電商銷售來提升營運效率。此外，集團會推出更多符合消費者需求的功能性服裝，滿足大眾對高價值、舒適且美觀的服裝要求。

