巴黎奧運如火如荼進行期間，有中國網民以運動員在網上炒作話題，令中國出現「體育飯圈」，近日中國公安機關網安部門，亦打擊涉及體育領域「飯圈」違法犯罪行為。其中bilibili嗶哩嗶哩（9626）及小紅書等社交平台表示，積極整治「體育飯圈」，共封禁逾6千個帳號，並對違規稿件採取管控措施。 bilibili嗶哩嗶哩股價周四（8月8日）受挫，曾跌逾6%，低見115.3元；該股半日跌3.65%，報118.6元，成交金額2.14億元。

內媒報道，有中國網民無底線炒作「運動員CP」，發表引戰言論，包括「惡意攻擊、刷量控評」，指嚴重破壞網上健康、和諧的觀賽氛圍。其後小紅書、bilibili嗶哩嗶哩、咪咕影片等平台陸續發布文明觀賽的倡議等整治，防範「體育飯圈化」風險。

bilibili及小紅書等共封禁逾6千個帳號 報道引述中國影片平台資料，截至8月6日，小紅書發布6期治理公告，清理相關違規訊息1.9萬餘條，下線違規話題24個、對749個違規帳號進行禁言處置。 而嗶哩嗶哩亦有清理跟評、彈幕等違規互動訊息58,652條，對1,639個違規稿件採取管控措施，封禁4,553個違規帳號。虎撲清理相關違規內容18,323條，對946個帳號依違規程度予以階梯封鎖、永久禁言處理。 咪咕影片則處置違規互動訊息77萬餘條，對24個違規帳號予以禁言處置。 上海網信辦：網民要理性發言 報道又指，上海市委網信辦在中央網信辦統一部署下，加強巡查清理力度，防止賽場外噪音雜音滋擾中國運動員正常比賽，努力營造清朗網路空間。另外，上海市委網信辦呼籲中國網民文明觀賽、理性發言，自覺抵制體育「飯圈化」亂象。