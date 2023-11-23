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財經
2023-11-23 17:25:00

BIS會議｜金管局余偉文：下周逾28名現任及前央行要員蒞港

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BIS會議｜金管局余偉文稱，下周逾28名現任及前央行要員蒞港參與國際結算銀行（BIS）高級別會議。

金管局繼在11月舉行國際金融領袖投資峰會後，下周一至周二（27日至28日），將舉行金管局與國際結算銀行（BIS）高級別會議，金管局總裁余偉文撰文指，逾20位現任央行行長與副行長以及8位前任行長將會出席會議。BIS會議為本港自疫情以來，首次舉行的中央銀行行長級別的大型會議。

會議日程及出席嘉賓：

余偉文：保持香港國際金融中心地位至關重要

余偉文於金管局網誌《匯思》撰文表示，金管局自1996年成為BIS成員，同時亦是許多其他金融和貨幣領域的國際和區域組織成員，認為這些參與對金管局有效履行監管職責，以及保持香港國際金融中心地位至關重要。

余偉文表示，透過這些組織及會議，金管局能針對一些或影響本港市場的重要政策事宜，與其他央行互相取經借鏡，確保香港處於國際金融發展的前沿；亦需要在國際組織積極發聲，確保出台的倡議和政策能在香港甚至區域內得到採納和執行；同時要確保區內央行及監管機構，及時了解國際最新發展。

余偉文又提及自己獲邀擔任BIS主要新興市場經濟體行長會議，以及FSB亞洲區域諮詢小組的主席，他認為，兩項任命是對金管局貢獻國際金融界的肯定，充份體現本港作為國際金融中心的重要性，亦有助提升香港在國際監管組織的聲望。

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