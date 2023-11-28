BIS會議｜陳茂波：去全球化及脫鈎加深經濟失衡　為全球帶來持續通脹挑戰

金管局與國際結算銀行舉行（BIS）高級別會議，財政司司長陳茂波致辭時表示，近年去全球化及脫鈎加深經濟失衡 為全球帶來持續通脹挑戰，他又重申金融跨境合作非常重要，透過政府和央行合作，分享知識和協調政策。

陳茂波稱，最近的銀行危機，由美國一間地區銀行開始，演變成國際金融危機，反映在現今科技下，危機可以很快對全球金融體系產生影響，但有賴各國央行及監管者迅速一致採取行動，助市場恢復穩定和信心，他指之後會互相與不同領袖分享經驗。

對於經濟增長，陳茂波認為，近年出現去全球化、脫鈎及去風險的壓力等，阻礙經濟增長，限制進入全球市場的機會，既擾亂已有供應鏈，亦窒礙商品服務和資本流動，他指，國際金融市場碎片化也會導致成本增加，市場流動性降低，最終削弱全球金融體系。

同時，去全球化和脫鈎亦會加深經濟失衡和地區差距，各國或減少進入市場投資或獲取技術的機會，這種經濟分化可能加劇地區之間的緊張局勢和衝突，或為全球帶來更持續的通脹壓力，規管環境更具挑戰。