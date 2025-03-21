Bitcoin｜北韓據報擁89億比特幣全球第三　金正恩靠「呢招」成大贏家？

綜合網上新聞報道，加密貨幣交易平台幣安(Binance)旗下的新聞網站引用區塊鏈分析公司Arkham的最新數據，估計北韓政府支持的駭客組織「拉撒路集團(Lazarus)」持有13,562枚比特幣(Bitcoin，下同)，總值約11.4億美元(約89 .27億港元)。若數據屬實，北韓將成為繼美國和英國後，全球第三大持有比特幣的國家。截至發稿，比特幣價格力守8.42萬美元。

報道指北韓持有89億比特幣是網絡黑客攻擊竊取，用於資助北韓境內的飛彈研發及核武測試。圖為北韓領導人金正恩接受民眾高呼「萬歲」。(資料圖片/朝中社)

據了解，目前美國持有198,109枚比特幣，英國持有61,245枚的比特幣，若北韓確實持有13,562枚比特幣，將超越第4及第5位的不丹(10,635枚)與薩爾瓦多(6,117枚)。這一數字顯示，在北韓的特殊體制下，領導人金正恩可能已成為加密貨幣市場的「隱形大贏家」。

然而報道提及，北韓持有的龐大「加密貨幣」儲備，大多透過非法網絡黑客攻擊竊取，並將這些資金轉化為政府財源。今年初，南韓、美國和日本發表的聯合聲明揭露，包括「拉撒路集團」在內的北韓黑客組織，於2023年竊取了價值高達6.59億美元的加密貨幣。此外，美國聯邦調查局(FBI)上月發布公開聲明，指北韓從國際加密貨幣交易所ByBit盜走15億美元虛擬資產，創下加密貨幣史上最大竊盜案紀錄。

稱收益多用於 飛彈核武測試

有報道引述情報指出，「拉撒路集團」已將至少3億美元的盜竊所得加密貨幣，轉換為難以追蹤的資金。此類行動被指由北韓政府直接操控，並成為北韓當局的重要收入來源。據悉，這些非法所得主要用於資助北韓境內的飛彈研發及核武測試。