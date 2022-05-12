Bitcoin｜失守28,000美元　半年內急瀉60%　穩定幣同樣大幅插水

美國最新通脹再度超越市場預期，加上加息等影響，觸發比特幣（Bitcoin）跌勢加劇。

比特幣繼本周跌破30,000美元後，今再失守28,000美元，低見27,745.44美元，為2020年12月30日以來最低。現價較2021年11月10日締造的史上新高68,991.85美元，半年內急瀉60%。技術分析上，比特幣現在關鍵位正處28,000美元，一旦跌破該水平可能會引發新一輪拋售。

TerraUSD曾重挫6成、LUNA瀉9成

另外，美國聯儲局周二發布兩年一度的金融穩定報告，提及幣值與美元等法幣掛鈎的穩定幣（Stablecoin）加密貨幣風險，若支撐穩定幣的資產貶值或流通性出問題，價格基礎脆弱。

報告推出後，號稱以演算法而非現金支撐的穩定幣TerraUSD（UST）大幅插水，原目標與美元「1兌1」的TerraUSD，於香港時間周三下午低見0.23美元，最新報0.3937美元，24小時跌幅依然達56%。用來平衡TerraUSD價值的加密貨幣Terra（LUNA）24小時大跌超過95%，暫報1.82美元。

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