Bitcoin｜比特幣破8.2萬美元再創新高　《富爸爸》作者：很高興首個6000美元買入(更新)

共和黨特朗普(Donald Trump)勝出美國總統大選，其支持比特幣及加密貨幣的態度，繼續支撐加密貨幣炒風。在本港時間周一(11日)早上，Bitcoin比特幣首次升穿8.1萬美元，到本港時間下午6時，比特幣突破8.2萬美元關口，再創新高。市場及幣圈期望，Bitcoin比特幣在這波上漲可能才剛剛開始，有望持續到明年1月20日特朗普就職前。

另外，以太幣作爲市值第二大的加密貨幣，價格突破3,200美元，市值達到約3,830億美元，超過了美國銀行的市值。

至於在今日(11日)港股市場上，加密貨幣ETF亦跟隨上揚，華夏比特幣ETF(3046)、三星比特幣期貨ETF(3135)、南方比特幣期貨ETF(3066)及嘉實比特幣ETF (3439)等，截至發稿時均漲逾7%。

渣打分析師看好年底衝12.5萬美元

雖然比特幣連翻上漲，而且RSI達到79，顯示已經進入超買狀態，但是渣打銀行外匯和數位資產研究主管Kendrick依舊堅持看漲。Kendrick表示，9萬美元將成爲比特幣下一個目標，有望在11月29日之前輕鬆實現，之後有望在12月27日之前輕鬆達到10萬美元。

羅伯特清崎：現擁73枚 一年內「加倉」至100枚

另外，著名投資理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)近日亦在社交平台X發文，分享他投資比特幣的攻略，他說以6,000美元的價格購買了第一個比特幣，並說自己很高興地做了(I am glad I did)，他繼續以7.6萬美元的價格購買比特幣，又透露自己擁有73枚比特幣，並計畫在未來一年內將比特幣「加倉」至100枚。