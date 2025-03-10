Bitcoin｜比特幣險守8萬美元 加密幣ETF全線挫

加密幣市場今日全線下跌，比特幣一度下挫3.7%，最低觸及8萬美元大關，最新報價為82,034美元。以太幣也遭遇拋售壓力，一度失守2,000美元關口，隨後回升至2,046美元。
受加密幣價格下跌影響，相關ETF也全線急跌。華夏比特幣（3042.HK）下跌7.2%；南方比特幣（3066.HK）下跌6.69%；博時比特幣（3008.HK）跌幅達7.18%。以太幣ETF同樣表現疲弱，博時HashKey以太幣ETF（3009.HK）下跌6.05%；華夏以太幣ETF（3046.HK）下跌6.16%；南方以太幣（3068.HK）下跌6.15%。
此次加密幣市場的下跌可能與全球金融市場波動及投資者獲利了結有關。儘管比特幣和以太幣在關鍵支撐位附近暫時企穩，但市場情緒仍趨謹慎，投資者需關注後續走勢及宏觀經濟環境的變化。
以太幣在2,000美元關口附近波動
加密幣市場今日全線下跌，比特幣和以太幣分別在8萬美元和2,000美元關口附近波動，相關ETF也大幅下挫。未來市場走勢將取決於宏觀經濟環境及投資者情緒變化，投資者短期需謹慎應對短期波動風險。
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