Bitcoin｜被騙了？特朗普設「戰略儲備」不加購　比特幣恐慌跌穿8.5萬美元

美國總統特朗普周四(6日)正式簽署行政命令，建立比特幣(Bitcoin，下同)戰略儲備。然而，該儲備僅使用刑事和民事案件中沒收的比特幣，華府明確不會額外購入資產。消息公布後，比特幣價格應聲下跌，一度跌破8.5萬美元，較24小時前重挫超過5％。

加密幣「沙皇」： 20萬比特幣打造「數碼黃金」

美國加密貨幣「沙皇」薩克斯(David Sacks)表示，儲備資金來源為政府已持有的約20萬個比特幣(尚未完整核算)，將作為「數碼黃金」長期儲值，這些比特幣是在刑事或民事資產沒收程序中被沒收的，不予出售。他指除了通過資產沒收程序所獲取的資產之外，華府不會為該儲備再額外購置其他資產。