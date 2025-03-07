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財經
2025-03-07 13:47:00

Bitcoin｜被騙了？特朗普設「戰略儲備」不加購　比特幣恐慌跌穿8.5萬美元

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特朗普簽署行政命令，正式建立比特幣戰略儲備。(資料圖片)

特朗普簽署行政命令，正式建立比特幣戰略儲備。(資料圖片)

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美國總統特朗普周四(6日)正式簽署行政命令，建立比特幣(Bitcoin，下同)戰略儲備。然而，該儲備僅使用刑事和民事案件中沒收的比特幣，華府明確不會額外購入資產。消息公布後，比特幣價格應聲下跌，一度跌破8.5萬美元，較24小時前重挫超過5％。

特朗普簽署行政命令，正式建立比特幣戰略儲備。(資料圖片) 加密幣「沙皇」薩克斯表示，儲備資金來源為政府已持有的約20萬個比特幣，政府不會為該儲備再額外購置其他資產。(X截圖) 比特幣一度跌破8.5萬美元，較24小時前重挫超過5％。

加密幣「沙皇」：20萬比特幣打造「數碼黃金」

美國加密貨幣「沙皇」薩克斯(David Sacks)表示，儲備資金來源為政府已持有的約20萬個比特幣(尚未完整核算)，將作為「數碼黃金」長期儲值，這些比特幣是在刑事或民事資產沒收程序中被沒收的，不予出售。他指除了通過資產沒收程序所獲取的資產之外，華府不會為該儲備再額外購置其他資產。

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此外，華府還將設立「數碼資產庫存」(Digital Asset Stockpile)，管理沒收的非比特幣資產。

以太幣等加密幣跟跌

受到美國政府「不購入」政策影響，比特幣價格應聲下挫，一度跌破8.5萬美元大關，最大跌幅達5.5%，截止發稿，比特幣報8.8萬美元，跌2%。至於特朗普此前表示希望納入美國儲備另外4種代幣，以太幣(ETH)、瑞波幣(XRP)、solana(SOL)、卡達諾(ADA)亦應聲下跌，其中以太幣一度跌超3.5%、瑞波幣跌逾7%等。

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