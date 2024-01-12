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財經
2024-01-12 15:57:00

Bitcoin｜Cathie Wood料比特幣2030年可升至150萬美元　ARKB推「零管理費」吸客

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Bitcoin｜Cathie Wood再唱好比特幣：2030年可升至150萬美元

現貨比特幣ETF上市事件峰迴路轉，本港時間周三（10日）晚間，美國證交會SEC發表聲明，表示已透過加急模式，批准了11隻現貨比特幣交易所買賣基金(ETF)上市交易。有女股神、「契媽」之稱的方舟投資管理（ARK Invest）創辦人Cathie Wood表示，看好比特幣後市，揚言若樂觀情況下，「2030年可升至150萬美元」。

而她為「搶客仔」

據CoinDesk數據顯示，比特幣24小時最高曾升至49,042美元，暫時有所回落，現報45,908美元，跌0.31%。

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女股神料比特幣或可漲至150萬美元

Cathie Wood接受外媒《CNBC》訪問時指，SEC是次「開綠燈」批准現貨比特幣ETF上市，有助增加Bitcoin走向牛市。她表示，在悲觀情境下，比特幣將上漲至25.85萬美元，基本情況為68.28萬美元；而在樂觀情境下，比特幣價格甚至可漲至150萬美元，較其此前估算的100萬美元高出五成。

據SEC聲明表示，Cathie Wood的ARK Invest旗下「Ark 21Shares」，是11家獲美國證交會批准發行比特幣現貨ETF的發行商之一。而今次獲SEO批准上市的另外10隻現貨比特幣ETF，包括由發行機構Grayscale、Bitwise、Hashdex、iShares、Valkyrie、Invesco Galaxy、Vaneck、WisdomTree、Fidelity及Franklin發行的產品。

女股神：唔收管理費吸客

而Cathie Wood又指，她旗下的比特幣ETF「ARKB」專注突圍，決定以「零管理費」吸客。據了解，她一直是比特幣堅定信徒，早於2021年，Cathie Wood已向SEC申請退出比特幣ETF，她當時希望成為「美國Bitcoin ETF第一人」。

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