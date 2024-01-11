Bitcoin｜SEC批准11隻現貨比特幣ETF上市　Bitcoin突破46000關

Bitcoin自周三跌穿46,000美元後，受SEC聲明影響下瞬速回升，再次突破46,000關口。據CoinDesk數據顯示，比特幣24小時最高曾升至47,696美元，暫報46,533美元，升0.84%。

今次獲SEO批准上市的11隻現貨比特幣ETF，包括由發行機構Grayscale、Bitwise、Hashdex、iShares、Valkyrie、Ark 21Shares、Invesco Galaxy、Vaneck、WisdomTree、Fidelity及Franklin發行的產品。

SEC主席Gary Gensler在聲明中表示，是次批准現貨比特幣ETF上市，將帶來更多監管，但審批的行動不代表SEC，對加密貨幣交易持認可態度，並提醒投資者仍需對加密貨幣保持謹慎。他又重申，多數加密貨幣交易所仍在逃避美國證券監管措施。

港股相關概念股受惠

其中港股恒生指數內的相關概念股亦有受惠，比特幣概念股「BC科技」（863）今早曾彈高21%，半日升11.25%，報8.93元。香港兩家比特幣期貨ETF—南方比特（3066）和三星比特（3135）半日分別升1.2%。

而有關SEC批准直接投資於比特幣交易所買賣基金(ETF)，Bybit創辦人兼CEO周本表示，數個月前開始，市場對於能直接投資於比特幣的交易所交易基金（ETF）的關注程度顯著提升，並認為推出ETF勢在必行。但回想一年前，業內鮮有人認為會見證這一切發生。因為過去五年間，市場反覆提交ETF申請，但每次均遭到美國證券交易委員會(SEC)駁回，所以今天的成果實屬來之不易。無論是對於比特幣本身，抑或是對加密貨幣未來發展而言，這都絕對是歷史性的時刻。